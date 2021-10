Chi è il fidanzato della celebre attrice e showgirl Eleonora Pedron: dopo la lunga storia con Max Biaggi, il suo cuore è tornato a battere.

La celebre showgirl ed attrice, ospite di Verissimo questa domenica 31 ottobre, ha raccontato nel suo libro ‘L’ho fatto per te’, per la prima volta, la sua storia e quella della sua famiglia. L’ex Miss Italia ha perso sua sorella, quando aveva 9 anni, e suo papà, a 20 anni. Ha dovuto superare dei traumi davvero difficili ed oggi racconta la sua forza nel rialzarsi, tra le pagine del suo libro.

Eleonora è mamma di due splendidi bambini, Ines Angelica e Leon Alexander, nati dalla lunga storia d’amore con il pilota Max Biaggi. La relazione è giunta al capolinea nel 2015: nonostante la rottura, i due hanno saputo mettere al primo posto il benessere e l’armonia familiare, così da viversi serenamente i figli. Oggi il cuore di Eleonora appartiene ad un famoso attore. Sapete chi?

Leggi anche “Ho avuto il Covid”, la drammatica confessione di Eleonora Pedron: lo ha raccontato solo adesso

Eleonora Pedron, il fidanzato è un celebre attore: “Bisogna saper prendere i treni quando passano”

Eleonora Pedron, dopo la separazione da Max Biaggi, ha conosciuto nuovamente l’amore. Il cuore della showgirl ed attrice appartiene al celebre attore, Fabio Troiano.

Si sono conosciuti sul treno, ha raccontato Eleonora in un’intervista a Verissimo, e da allora non si sono più separati. “L’ho conosciuto in viaggio, eravamo nella stessa carrozza: bisogna saper prendere i treni quando passano” ha svelato la Pedron.

“Ci siamo conosciuti su un treno, ci siamo detti le prime parole quando siamo arrivati a destinazione. Mi piace parlarne, ma lo faccio sempre con delicatezza e discrezione perchè cerco di proteggere le persone che amo, anche un po’ per scaramanzia. Fabio mi ha fatto tornare il sorriso” sono state le parole dell’attrice.

Leggi anche Eleonora Pedron straziata da due tragici lutti: il doloroso post da brividi

Leggi anche Eleonora Pedron: Belli Dentro, Belli Fuori | Di cosa parla e cosa sapere sul suo nuovo programma