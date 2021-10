Elodie dopo il successo nel mondo della musica e sul palco del Festival di Sanremo e de Le Iene, si lancia nel grande schermo: la celebre cantante debutta come attrice nel film Ti mangio il cuore!

La sua carriera è letteralmente esplosa! Elodie Di Patrizi diventa un’artista ‘tutto fare’ e conquista sempre di più il pubblico italiano. Per lei comincia una nuova avventura.

Dopo aver partecipato, nel 2009, ad X Factor, raggiunge il successo ad Amici di Maria De Filippi, nel 2015, conquistando il secondo posto ed il Premio della critica Vodafone ed il Premio RTL 102.5 Amici alla radio. Da lì a poco le sue canzoni sono diventate delle hit che hanno scalato le classifiche italiane. Negli ultimi anni la giovane romana di Quartaccio ha esordito nel piccolo schermo come conduttrice, prima al Festival di Sanremo poi a Le Iene. In questi giorni è cominciata una nuova avventura, è arrivato per lei il debutto da attrice del grande schermo.

Elodie si lancia nel grande schermo: “Una nuova storia da raccontare”, il debutto da attrice

La celebre cantante italiana debutta come attrice in un film diretto da Pippo Mezzapesa. Sono iniziate le riprese e le prime immagini sono state pubblicate anche sul canale social di Elodie.

Ti mangio il cuore è il titolo del nuovo film, un gangster movie che racconta una tragica storia d’amore, che la vede protagonista. Andrea, erede dei Malatesta, e Marilena, moglie del boss dei Camporeale, si rendono protagonisti di un amore proibito che accende una guerra tra i clan. Nel cast anche Lidia Vitale, Francesco Di Leva, Tommaso Ragno, Michele Placido e Brenno Placido.

“Una nuova storia da raccontare” scrive Elodie su Instagram come didascalia di un’immagine dal set.

