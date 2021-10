Era Penny, l’affascinante partner di ballo di Johnny Castle in Dirty Dancing: dopo il successo, la drastica decisione

L’abbiamo vista ballare in Dirty Dancing al fianco di Johnny, ma com’è diventata e cosa fa Penny a distanza di 34 anni dall’amatissimo film?

Per i fan della celebre pellicola Dirty Dancing, la coppia formata da Baby e Johnny non può essere ricordata senza pensare anche a lei, l’affascinante compagna di ballo del protagonista.

Penny e Johnny sono molto amici oltre che colleghi di lavoro: anche lei insegna ballo agli ospiti del villaggio turistico che fa da sfondo alla trama del film. Un legame che inizialmente suscita la gelosia di Baby, ma che poi si rivelerà solo un profondo e sincero affetto. Nel momento più buio per Penny, Johnny è disposto ad assumersi colpe che non ha pur di aiutarla.

Ad interpretare il ruolo di Penny è stata Cynthia Rhodes, ballerina di successo e anche attrice. L’abbiamo vista infatti in pellicole molto famose come Flashdance e Runaway. Dopo Dirty Dancing ha preso parte solo in un altro film per poi sparire dalle scene.

Scopriamo allora cosa fa oggi e com’è appare a 65 anni.

In Dirty Dancing è stata Penny Johnson: Cynthia Rhodes oggi

Dopo aver raggiunto il massimo della popolarità insieme a Patrick Swayze e Jennifer Grey col film del 1987 diretto da Emile Ardolino, Cynthia ha deciso di non proseguire più con la sua carriera di attrice. Infatti non ha più recitato dal 1991.

Nell’83 conobbe il cantante Richard Marx sul set di Staying Alive, nella cui colonna sonora ci sono appunto brani del musicista. I due si sposarono ed hanno avuto tre figli, Brandon, Lucas e Jesse.

La coppia ha poi divorziato nel 2014.

L’immagina abbastanza recente mostra che nonostante il passare degli anni, la classe e il fascino di questa splendida donna non sono affatto cambiati, complimenti!