GF Vip, la produzione costretta a prendere un importante provvedimento: cos’è successo nella casa.

Negli ultimi giorni, un nuovo provvedimento ha colpito i concorrenti della casa del Gf Vip. Sembrerebbe non essere il primo e sicuramente, non sarà l’ultimo. Si sa, siamo al Grande Fratello Vip, e quindi, bisogna anche seguire le regole del programma, pena, appunto, degli spiacevoli inconvenienti.

All’improvviso, a sorprendere i presenti, intenti a fare altro, una busta con un contenuto non piacevole. Carmen Russo e Manila Nazzaro hanno letto il comunicato agli altri coinquilini, seduti sul divano. Una nuova sanzione è arrivata ed ha colpito il budget settimanale. Ma cosa è successo esattamente? Perchè i concorrenti hanno ricevuto il provvedimento? Entriamo nei dettagli dell’accaduto e scopriamo il motivo che ha costretto la produzione a prendere questa decisione.

Gf Vip, nuovo provvedimento in casa: arriva il comunicato per i concorrenti, cos’è successo

Ebbene, è accaduto ancora una volta. Non è, infatti, la prima volta che, i concorrenti del Gf Vip ricevono un provvedimento. Sicuramente, non sarà l’ultimo. Negli ultimi giorni, è arrivata in casa una busta, con un importante comunicato.

Manila Nazzaro e Carmen Russo hanno letto il contenuto ai presenti, seduti sul divano. A quanto pare, il budget settimanale, che doveva essere di 380 euro, è stato abbassato a 310. Una sanzione arrivata dopo che alcuni concorrenti, non hanno rispettato una regola, ormai conosciuta. La produzione si è trovata costretta a prendere questo provvedimento per l’utilizzo in casa degli occhiali da sole. Questi, possono essere usati, solo se funzionano anche da occhiali da vista.

Sembrerebbe che, il comunicato sia arrivato, dopo che, Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi, non hanno rispettato questa regola, divenuta fondamentale. Spesso, i due concorrenti sono soliti indossare gli occhiali da sole in casa. La produzione, per evitare nuovamente di intervenire a parole, chiedendo di toglierli, ha deciso di passare ai fatti. Questa settimana, il budget è stato così ridimensionato, da 380 euro a 310. Questo, vuol dire che, i concorrenti, per fare la spesa, hanno dovuto rispettare i limiti previsti.