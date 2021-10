Non c’è pace per la Regina Elisabetta, arriva un’altra brutta notizia: panico tra i sudditi

Arriva un’altra brutta notizia per la Regina Elisabetta, cresce il panico tra i sudditi: ecco cos’è successo a Sua Altezza

Un periodo veramente delicato per la Regina Elisabetta: è arrivata un’altra bruttissima notizia. I sudditi sono in apprensione. Le condizioni di Sua Altezza Reale destano preoccupazione.

Brutta notizia per la Regina Elisabetta: cos’è successo

Elisabetta II, regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e degli altri reami del Commonwealth, sta attraversando un brutto periodo. Il suo regno, che è il più lungo di tutta la storia britannica, il quarto nella classifica dei regni più lunghi della storia, adesso è in bilico.

Le condizioni di Sua Altezza Reale, infatti, stanno destando preoccupazione tra i sudditi. Già da una decina di giorni, Elisabetta II è reclusa nel castello di Windsor ed ha trascorso anche ventiquattro ore in ospedale per accertamenti imprecisati. La regina ha rinviato qualsiasi tipo di evento e da più di dieci giorni non esce dal castello di Windsor.

Le notizie che arrivano da Buckingham Palace, però, non sono affatto buone. Nelle ultime ore, infatti, è arrivato un nuovo aggiornamento sulle condizioni di Sua Altezza Reale, che di certo non fa ben sperare i sudditi.

Buckingham Palace ha infatti precisato che la Regina dovrà restare a riposo per altre due settimane, come suggerito dai medici che la tengono in cura. Elisabetta II dunque dovrà riguardarsi nel castello di Windsor per altre due settimane e non potrà partecipare a impegni che comportino viaggi o spostamenti. La regina rinuncerà anche alla partecipazione, prevista lunedì prossimo, alla conferenza internazionale sul clima CoP25 a Glasgow, in Scozia.

La regina ha ben 95 anni e di recente ha addirittura rifiutato il premio di ‘Anziana dell’anno’, assegnato dalla rivista “The Oldie”. Attraverso il suo segretario, Elisabetta II ha fatto sapere: “Sua Maestà crede che una persona sia vecchia quanto si sente tale, la regina non crede quindi di soddisfare i criteri pertinenti per poter accettare, e spera che troviate un destinatario più adeguato”. Il premio è stato poi assegnato alla stella franco-americana del cinema hollywoodiano Leslie Caron. A quanto pare, però, gli anni passano anche per la regina più longeva della storia del regno.