In Bitter Sweet ha interpretato Tarik: com’è oggi l’attore, si mostra così dopo la fine della serie tv.

Bitter Sweet è una serie televisiva turca che ha avuto un incredibile successo. In Italia è andata in onda dal giugno al settembre 2019. In Turchia, è stata trasmessa qualche anno prima. Al centro della trama, la storia della giovane Nazli, una studentessa universitaria, che frequenta corsi di lingua giapponese.

Il suo sogno è quello di aprire un ristorante. Abita in un appartamento con la sorella Asuman e con Fatoş, sua amica. La giovane trova lavoro nella casa di Ferit Aslan, un ricco uomo d’affari. Tra uno sguardo e un altro, tra i due, scoppia l’amore. Tra i tanti personaggi che hanno catturato la nostra attenzione, c’è sicuramente da menzionare Tarik, l’autista dell’azienda del signor Aslan. L’uomo è profondamente innamorato di Fatos e soltanto sul finire della serie, riesce a confessare i suoi sentimenti. Dall’ultima volta che abbiamo visto la soap, sono passati circa due anni, sapete com’è oggi l’attore? Vi mostriamo una sua foto.

Tarik in Bitter Sweet è stato un personaggio molto divertente: com’è oggi l’attore

In Bitter Sweet, la storia d’amore tra Nazli e Ferit Aslan è stata una vera e propria favola. Ma come tutte le favole, ci deve essere sempre qualcosa che crea grosso turbamento. Alla fine, però, l’amore ha trionfato e i due si sono uniti, e come si suol dire, vissero tutti felici e contenti.

Tarik è l’autista che lavora presso l’azienda del signor Ferit. L’uomo è innamorato di Fatos, l’amica di Nazli. Soltanto alla fine, confesserà la verità. E sul finire della serie, si formerà questa nuova e imprevedibile coppia. Ad oggi, sono passati circa due anni dall’ultima volta che abbiamo visto l’attore in Bitter Sweet, anche se, in Turchia, la messa in onda della serie risale al 2017. La domanda che ci poniamo è: avete visto l’attore? Vi mostriamo una sua foto, scattata dopo la fine della serie tv:

Berk Yaygin è l’artista che nella famosa soap opera turca ha interpretato l’autista Tarik. Sembrerebbe, osservando lo scatto, che sia praticamente uguale. Solo un dettaglio non sfugge, il look, molto più casual e meno elegante, rispetto al suo personaggio in Bitter Sweet.