Uomini e Donne, Gemma scoppia in lacrime: altro brutto colpo per la dama

Gemma scoppia in lacrime nell’ultima registrazione di Uomini e Donne: un altro brutto colpo per la dama, ecco cos’è successo

Non c’è pace per Gemma. La dama del trono over non riesce a trovare la strada per la felicità. Nell’ultima registrazione del dating show di Maria De Filippi, la Galgani è scoppiata in lacrime. Di seguito vi sveliamo le anticipazioni del programma.

Uomini e Donne, Gemma in lacrime: cos’è successo

Nei giorni scorsi è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. Le registrazioni – come sappiamo – sono abbastanza avanti rispetto alla messa in onda della puntata. Le anticipazioni diffuse sul web parlano di una Gemma in lacrime. La dama del trono over ha ricevuto un altro brutto colpo. Cosa sarà successo alla Galgani?

Gemma è uno dei pilastri del dating show di Maria De Filippi. È stata una delle prime a partecipare al trono over e nel corso degli anni ha vissuto tantissime relazioni amorose. La più importante resta sicuramente quella con Giorgio Manetti, cavaliere che ha abbandonato il programma di Canale 5. Dopo la fine della frequentazione con Manetti, la Galgani ha voltato pagina, cercando di conoscere altri cavalieri. La dama torinese, però, non ha ancora trovato l’amore.

Quest’anno, dopo un inizio in sordina, per la Galgani è giunto un cavaliere molto aitante. Si chiama Costabile ed ha subito colpito l’attenzione della dama torinese. Gemma ha iniziato così una nuova frequentazione e sembra molto presa da Costabile. Le cose, però, sembrano non procedere per il verso giusto. Nell’ultima registrazione del dating show, infatti, la dama torinese è scoppiata in lacrime.

Le anticipazioni presenti sul web, infatti, dicono che la registrazione è stata abbastanza pesante per la Galgani. La dama torinese ha accusato un altro duro colpo, l’ennesimo da quando presenzia nello studio di Uomini e Donne. Cosa avrà fatto Costabile? Sarà uscito con un’altra dama? Al momento non lo sappiamo, ma sicuramente nelle prossime ore usciranno altre anticipazioni sul programma di Maria De Filippi. Per vedere la puntata su Canale 5, invece, dovremo aspettare ancora un altro po’ di tempo.