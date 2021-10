Record incredibile a Vite al Limite: il paziente del dottor Now è dimagrito ben 151 kg, non immaginereste mai com’era prima!

Un vero e proprio record nella clinica di Vite al limite! Il giovanissimo paziente del dottor Nowzaradan è riuscito a dimagrire ben 151 kg. Impressionando, quindi, non soltanto tutti gli spettatori del programma, ma anche lo stesso chirurgo iraniano.

Protagonista indiscusso della settima stagione di Vite al Limite, il paziente si è presentato nella clinica di Houston con un peso che superava di gran lunga i 350 kg. E con una gran voglia di ritornare in forma. Purtroppo, a determinare quei chili in più c’era alle spalle una storia piuttosto drammatica. Nonostante questo, però, il giovane non si è mai perso d’animo. E, rivoltosi al dottor Nowzaradan, ha ampiamente dimostrato di essere disposto a tutti pur di riappropriarsi della sua vita. E, diciamoci la verità, i risultati ce ne danno ampia conferma. Dalla clinica, infatti, il paziente del chirurgo è uscito con ben 151 kg. Siete curiosi, però, di sapere com’era prima del programma? Ad oggi gode di ottima forma fisica, ma prima? Scopriamolo!

Record incredibile a Vite al Limite: dimagrisce 151 kg e ritorna a vivere, eccolo prima

Vite al Limite ha determinato la sua rinascita! E, sia chiaro, ci riferiamo a tutti i punti di vista! Non soltanto, dopo il programma impostogli dal dottor Nowzaradan, è dimagrito ben 151 kg, ma la sua vita ha preso proprio un’altra piega. Stiamo parlando di lui: Brandon Scott!

Entrato a far parte del programma nel corso della sua settima stagione, il giovanissimo Scott si è presentato al cospetto del dottor Now con un peso di ben 325 kg. In men che non si dica, però, Brandon è ritornato in forma. Ed è riuscito a dimagrire ben 151 kg. Ad oggi, come testimoniano anche i suoi canali social, gode di ottima forma. E, dopo aver ottenuto un ottimo risultato dal punto di vista professionale – è diventato un cantante infatti – ha trovato la serenità accanto ad una donna, arrivando addirittura a sposarla! Com’era prima, però, della sua partecipazione al programma? Guardate un po’ qui:

Insomma, è proprio il caso di dirlo: Brandon Scotto ha battuto ogni record! Incredibile!