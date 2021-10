Oggi è un volto amatissimo della televisione italiana, ma ricordate com’era ai tempi di Striscia la Notizia? Correva il 1996: sono trascorsi ben 25 anni.

Non c’è assolutamente da dire: oggi Roberta Lanfranchi è un volto amatissimo della televisione italiana! Simpatica, genuina, dal talento incredibile e bellissima, la conduttrice romana vanta di un successo davvero clamoroso!

Attualmente, insieme al magico Gabibbo, è al timone di Paparessima! Ogni Domenica sera, come sapete, la splendida Roberta Lanfranchi conduce una nuova puntata dello spassassimo programma che riproduce tutte le papere più divertenti. Che siano simpatici ‘incidenti’ ed imperdibili siparietti, il seguitissimo Paperissima è solito regalate delle ore spensierate al pubblico italiano! Un appuntamento imperdibile, quindi! E lo è ancora di più perché al suo timone c’è proprio lei: Roberta Lanfranchi. Oggi la conduttrice è amatissima, ma ricordate com’era agli esordi della sua carriera? Nel 1996, se ricordate, Roberta ha debuttato sul bancone di Striscia la notizia come velina mora, ma ricordate com’era? Sono trascorsi esattamente 25 anni da quel momento e di strada la Lanfranchi ne ha fatta, ma ricordate come si mostrava al pubblico?

Roberta Lanfranchi è un volto amatissimo della tv, ma com’era ai tempi di Striscia la notizia? Eccola 25 anni fa

Il suo esordio nel mondo dello spettacolo è avvenuto proprio così: da ballerina. Appassionata di danza sin da bambina, Roberta Lanfranchi si fa conoscere sul piccolo schermo nel corpo di ballo di ben due programmi televisivi di successo. E, nel 1996, a Striscia la notizia in qualità di velina mora.

Attualmente, Roberta Lanfranchi è un volto amatissimo della televisione italiana. Sarà per il suo immenso fascino, ma anche per la sua incredibile bravura, fatto che la splendida conduttrice è amatissima. Siete curiosi, però, di fare un passo indietro nel passato. E scoprire com’era ai tempi di Striscia la notizia? Correva il 1996 quando, dopo l’esperienza a Buon Domenica, la Lanfranchi si è fatta notare sul bancone del famosissimo tg satirico, ma com’era in quegli anni? Sono trascorsi ben 25 anni da quel momento, ma eccola qui:

Insomma, non c’è nulla da dire: un vero e proprio schianto! Tra l’altro, avete notato? Non è cambiata di una virgola! È sempre bellissima, vero?