Walter Zenga avrebbe lasciato sua moglie per una donna più giovane di lui di 30 anni

Secondo il settimanale Chi, ci sarebbe una nuova donna dietro il ritorno di Walter Zenga in Italia: l’allenatore ha ritrovato l’amore?

Una nuova vita sotto molti punti di vista quella che si starebbe costruendo il famoso ex portiere oggi allenatore di calcio Walter Zenga. Stando alle rivelazioni di Chi, l'”Uomo Ragno” avrebbe definitivamente voltato pagina in amore e avrebbe deciso di tornare a vivere in Italia.

Leggi anche————–>>>Walter Zenga, chi sono le ex mogli e quanti figli ha: il retroscena che non tutti conoscono

Sarebbe chiuso definitivamente quindi il suo terzo matrimonio con Raluca Rebedea, incontrata nel periodo in cui allenava la squadra dello Steaua Bucarest. Con lei era convolato a nozze nel 2005 e i due vivevano da anni a Dubai insieme ai figli Samira Valentina di 12 anni e Walter Jr. di 9.

In effetti, la separazione da Raluca era stata annunciata mesi fa in un post apparso sul profilo Instagram di Zenga e poi cancellato. I due avevano continuato a stare insieme, ma a quanto pare il tentativo di ricucire il rapporto non sarebbe andato a buon fine.

Vediamo allora cosa rivela del dettaglio il settimanale diretto da Alfonso Signorini.

Leggi anche————–>>> Live Non è la D’Urso, “Lo trovai in camerino con Roberta”: la verità su Walter Zenga

Walter Zenga, chi sarebbe la nuova donna accanto a lui

Con Michela Motoc (sarebbe questo il nome della nuova fiamma), l’ex campione della Nazionale starebbe programmando di vivere a Milano. Lei avrebbe 31 anni, circa 30 in meno a lui. Di professione modella e hostess, anche lei è rumena ma è cresciuta a Cavaion, in provincia di Verona.

Leggi anche—————>>>Walter Zenga, anche lui ha partecipato ad un programma della De Filippi: sapete quale?

Bionda e bellissima, cinque anni fa ha partecipato al concorso Miss Europa Continental ottenendo il terzo posto. Con tutta probabilità, i due si sarebbero conosciuti a Dubai dove lei era di passaggio per lavoro.

Al momento l’ipotetica coppia non sarebbe ancora ufficiale neanche per la famiglia Zenga di cui, ricordiamo, fa parte l’ex gieffino Andrea attualmente fidanzato con Rosalinda Cannavò.

Certamente se son rose…fioriranno!