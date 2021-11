Lulù si mostra così al GF Vip, ma sapete com’era prima del successo? Vederla vi lascerà davvero senza parole: eccola qui, incredibile!

È tra le concorrenti più amate della sesta edizione del GF Vip, Lulù. Entrata nella casa in compagnia delle sue due sorella, la giovanissima Lucrezia ha facilmente saputo catturare l’attenzione su di sé. Simpaticissima e bellissima, la Selassié è, senza alcun dubbio, tra le regine indiscusse della casa.

Il suo debutto nel mondo dello spettacolo, stando a quanto si legge dal web, sembrerebbe essere avvenuto circa quattro anni fa. È proprio nel 2017 che, sempre insieme a Jessica e Clarissa, la giovanissima Lulù ha partecipato al famoso programma Riccanza. Ed, anche in quel caso, ha saputo conquistare tutti. Nella casa del GF Vip, però, siamo soliti vederla così: con outfit splendenti, una borsetta che non può assolutamente passare inosservata e una bellezza davvero unica. Siete curiosi, però, di sapere com’era prima del successo? Ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa nel minimo dettaglio!

Com’era Lulù Selassié prima del GF Vip? Prima del successo si mostrava così: sempre bellissima!

La sua bellezza, così come quella delle sue due sorelle e di tutte le altre concorrenti del GF Vip, non può assolutamente passare inosservata. Voi, però, siete curiosi di sapere com’era Lulù prima del successo? Circa 4 anni fa, come dicevamo precedentemente, la giovanissima Selassiè ha preso parte a Riccanza. Da quel momento, il suo seguito è aumentato esponenzialmente. Tanto che, ad oggi, Lulù è tra le gieffine più amate di tutta la casa.

Se Jessica e Clarissa non sembrerebbero essere affatto cambiate nel corso degli anni, cosa sarà successo a Lulù? Anche lei, così come le sue sorelle, è rimasta completamente identica rispetto al suo esordio? Ebbene: assolutamente si! Siamo riusciti, infatti, a rintracciare uno scatto del suo esordio televisivo e siamo rimasti completamente senza parole quando l’abbiamo vista. Perché? Il motivo è piuttosto semplice: è incantevole! Certo, in questa foto che tra poco vi riproporremo, Lulù è piccolissima e si vede chiaramente. Per il resto, però, è sempre bellissima! Guardate un po’ qui:

Abbiamo ragione, vero?