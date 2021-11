Incredibile retroscena su Alfonso Signorini: l’amatissimo conduttore lo fa prima di ogni diretta del GF Vip, non l’avreste mai immaginato.

È il protagonista indiscusso dei nostri Lunedì e Venerdì sera, Alfonso Signorini! Al timone di nuove puntate del Grande Fratello Vip, l’amatissimo conduttore continua ad intrattenere milioni e milioni di telespettatori.

In ciascuna puntata del GF Vip, Alfonso Signorini è sempre impeccabile! Sempre pronto a dire la sua opinione e, soprattutto, sempre pronto a tenere a bada le situazione che, in men che non si dica, diventano dei veri e propri putiferi, l’amatissimo giornalista è la carta vincente di queste tre ultime edizioni del reality. Sapete, però, che, prima di ogni puntata, il conduttore ha un proprio ‘rito scaramantico’? A rivelare questa indiscrezione bomba, è stato Dagospia! Stando a quanto si apprende dal sito, sembrerebbe che, pochi istanti prima di entrare in diretta, il buon Signorini sia solito scaricare la tensione in modo piuttosto ‘particolare’. Di che cosa stiamo parlando esattamente? Ovviamente, ci penseremo noi a dirvi ogni cosa. Anche se, vi anticipiamo, si tratta di un ‘gesto’ davvero speciale. Scopriamolo!

Alfonso Signorini prima della diretta del GF Vip, retroscena inedito: sapete cosa fa?

In diretta al GF Vip, Alfonso Signorini appare sempre impeccabile e pronto ad ogni cosa. Siete curiosi, però, di sapere cosa succede dietro le quinte? Stando a quanto si apprende da Dagospia, sembrerebbe che l’amatissimo conduttore sia solito svolgere un vero e proprio rito.

“Alle 21 circa tutti i lunedì e venerdì prima di andare in onda con il Grande Fratello Vip il conduttore Alfonso Signorini si isola dal mondo, si chiude nel camerino e non parla con nessuno”, inizia proprio così questo retroscena inedito sul direttore del settimanale ‘Chi’. Ecco, ma per quale motivo il conduttore del GF si ‘isola’ dal mondo? Ebbene: da quanto si apprende, sembrerebbe che si chiuda nel suo camerino per suonare il pianoforte, una pratica che adora fare – e ce lo dimostra anche la sua presenza in casa – e che, a quanto pare, svolge prima di ogni diretta. “Una pratica particolare prima della diretta? No, trascorre circa venti minuti al piano. Sarà un modo per prepararsi alle urla della Cipriani?”, si legge ancora.

Avreste mai immaginato un retroscena del genere?