Scopriamo le anticipazioni della puntata del GF Vip di Lunedì 1 Novembre: cosa riveleranno i due gieffini? Il loro avvicinamento…

Pensavate che il GF Vip non ci facesse compagnia questa sera? Vi sbagliavate di grosso! A differenza di Uomini e Donne e di Amici, il simpaticissimo Alfonso Signorini non può affatto esimersi dall’impegno del Lunedì sera. E, a partire dalle ore 21:45, sarà in diretta da Cinecittà.

In attesa, quindi, di scoprire cosa succederà nel corso di questa diretta, anche se siamo certi che accadrà davvero di tutto, siete curiosi di conoscere le anticipazioni della puntata? È trascorso da qualche ora fa il weekend. E sappiamo benissimo che, come consueto, nella casa del GF Vip si fa festa. Ebbene. È proprio durante il party di Halloween che tra due amatissimi gieffini ci sono stati degli avvicinamenti piuttosto pericolosi. Cosa succederà tra loro? Questo è tutto da scoprire! Una cosa, però, è certa: sicuramente si parlerà di loro! Bando alle ciance, scopriamo insieme alcune anticipazioni di stasera, Lunedì 1 Novembre.

GF Vip puntata del 1 Novembre, tutte le anticipazioni: cosa accadrà stasera?

È giunta una nuova settimana e, come al solito, non può affatto mancare un nuovo appuntamento con il GF Vip. Cosa succederà, però, nel corso di questa puntata? Appurato che, fino a questo momento, non ci sono anticipazioni ufficiali, cerchiamo di fare un attimo il punto della situazione.

Il flirt tra Sophie e Gianmaria sembrerebbe essere definitivamente concluso. Seppure i due si siano scambiati un bacio piuttosto passionale, sembrerebbe che non ci sia nulla da fare per loro. I due hanno, infatti, chiuso. E, a quanto pare, sembrerebbero entrambi piuttosto intenzionati a non riaprire la parentesi. Se da una parte, però, c’è chi chiude un porta, dall’altra c’è chi apre un portone. Stiamo parlando di Soleil e Alex. Tra i due non si può fare a meno di notare una certa chimica, ma cosa accadrà realmente? Nelle scorse ore, i due sono stati protagonisti di alcuni avvicinamenti piuttosto pericolosi, ma cosa ne penserà Delia Duran? Sarà giunto il momento di un suo intervento? Chi lo sa! Infine, sarà tempo di nuove nomination. Colui che sarà il meno votato dal pubblico tra Gianmaria, Francesca e Carmen, infatti, farà compagnia a coloro che, invece, saranno i più votati dai suoi compagni.

Insomma, come al solito, ci aspetta una puntata elettrizzante. Non prendete impegni!