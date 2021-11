Il famosissimo attore è risultato positivo al Covid durante le riprese del film, adesso è in isolamento: ecco le sue condizioni di salute.

Una notizia davvero spiacevolissima. E che, senza alcun dubbio, ha lasciato tutti interdetti: il famosissimo ed amatissimo attore è risultato positivo al Covid.

La notizia è stata resa nota qualche giorno fa. E, in un vero e proprio batter baleno ha fatto il giro del web. Durante le riprese del film, di cui noi tutti attendiamo con ansia il secondo capitolo, il famoso attore, nonché suo protagonista principale, è risultato positivo al Covid. Inevitabile, quindi, il rispetto del protocollo di sicurezza. Da quanto si legge, infatti, immediatamente l’attore è stato messo in isolamento. A questo punto, però, vi chiediamo: siete curiosi di sapere di chi stiamo parlando? E, soprattutto, come sta ora? Scopriamo insieme ogni cosa.

L’attore è risultato positivo al Covid: scatta immediatamente la quarantena

Attendete con ansia anche voi il secondo capitolo di Acquaman, vero? Come darvi torto! Purtroppo, però, dobbiamo darvi una brutta notizia. Appurato che l’uscita del film in Italia sia prevista per Dicembre del 2002, sembrerebbe che adesso ci sia la possibilità del rallentamento delle riprese. Perché? Il noto attore Jason Momoa, conosciuto per il ruolo di Aquaman, Trono di spade e il recentissimo Dune, è risultato positivo al Covid. A darne la notizia, è stato proprio il The Sun. Da quanto si apprende, sembrerebbe che Momoa abbia contratto il virus proprio nel set di Acquaman 2, ma che le sue condizioni di salute non sembrerebbero affatto preoccupante.

L’attore originario della Hawaii, attualmente si trova in quarantena in Inghilterra. Su Instagram appare sorridente e in buone condizioni. Ha ringraziato di cuore i suoi fan e tutto il pubblico per il supporto e l’affetto ricevuto in queste ultime ore difficili, dove causa quarantena, ha dovuto rinunciare ad un’imminente premier.

The Sun assicura che per scongiurare un possibile contagio a catena, sono state prese tutte le precauzioni necessarie. Ci auguriamo quindi una pronta guarigione per l’attore di Acquaman, che ci assicura, varrà la pena aspettare un intero anno per vedere sul grande schermo il secondo capitolo della saga.