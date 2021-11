Abbiamo tanto amato l’attrice in Buffy L’ammazzavampiri: chi è suo marito, lo conosciamo benissimo

Abbiamo tanto amato l’attrice in Buffy L’ammazzavampiri: sapete chi è suo marito? Il primo incontro c’è stato proprio in quel posto.

Attrice e doppiatrice statunitense, Alyson Hannigan è molto amata e apprezzata, in tutto il mondo. Sicuramente, uno dei ruoli che le ha donato la grande popolarità che ancora oggi possiede, è stato quello in Buffy L’ammazzavampiri. Nella famosa serie ha interpretato il personaggio di Willow Rosenberg.

Leggi anche Ricordate la splendida protagonista di “Buffy”: com’è oggi e cosa fa Sarah Michelle Gellar?

Qui, ha affiancato la protagonista assoluta, Buffy Summers, interpretata dall’attrice Sarah Michelle Gellar. Ma tornando ad Alyson, l’attrice è sposata da tanti anni, circa 18. Ma sapete chi è suo marito? Si sono conosciuti proprio in quel posto.

Leggi anche Ricordate Cordelia Chase in Buffy? Oggi l’attrice ha 50 anni ed è così

Era Willow in Buffy L’ammazzavampiri: chi è suo marito, il ‘retroscena’ sul primo incontro

Alyson Hannigan è un’attrice famosissima. Classe 1974, ha partecipato a molti film tv. Il ruolo che l’ha resa popolare in tutto il mondo è arrivato nel 1997, quando era giovanissima. Ovviamente, parliamo di Willow, nella serie di culto Buffy L’ammazzavampiri.

Leggi anche Era l’affascinante e magnetico “Spike” in “Buffy”: com’è oggi James Marsters, lo riconoscete?

Ma l’attrice ha recitato anche in American Pie, dove ha interpretato Michelle. E’ stata la guest star ricorrente nella serie TV Veronica Mars, dove ha vestito i panni della sorella di uno dei personaggi principali, Logan. Hannigan è stata anche protagonista nel ruolo di Lily Aldrin nella sitcom How I Met Your Mother. La sua carriera è tanto ricca, ma la sua vita privata? Avete mai visto suo marito? E’ anche lui un famosissimo attore.

La star di Buffy è sposata con l’attore Alexis Denisof. Abbiamo citato la parola retroscena, riferendoci al primo incontro. Ma di cosa si tratta? A quanto pare, il set della serie ha fatto da cupido. Il primo incontro è avvenuto proprio lì, l’avreste mai detto? La coppia è insieme dal 2003 e sono diventati genitori di due bambine, nate nel 2009 e nel 2012.