Avete mai visto la figlia di Bud Spencer? Chi è e cosa fa nella vita la secondogenita dell’indimenticabile ed amatissimo attore.

Lui lo conosciamo benissimo. Come conosciamo benissimo i successi che hanno costellato la sua carriera, sia come attore e sceneggiatore che come nuotatore: Bud Spencer resterà per sempre uno dei personaggi italiani più amati ed apprezzati in tutto il mondo. Non tutti, però, conoscono i figli dell’indimenticabile attore, scomparso nel giugno del 2016, all’età di 86 anni.

Dal matrimonio con Maria Amato sono nati tre figli, Giuseppe, Cristiana e Diamante. Oggi ci occupiamo della secondogenita, Cristiana, che Bud chiamava Cri Cri. L’avete mai vista? Scopriamo cosa fa nella vita e qualche informazione su di lei.

Chi è e cosa fa nella vita Cristiana, la seconda figlia di Bud Spencer

Si chiama Cristiana Pedersoli ed è la seconda figlia di Carlo Pedersoli, da tutti conosciuto come Bud Spencer. È la seconda dei tre figli nati dall’amore durato più di 50 anni tra l’attore e Maria Amato: i due si sono sposati nel febbraio del 1960, ma si sono conosciuti molti anni prima. Un anno dopo la nascita di Giuseppe avvenuta nel 1961, è arrivata Cristiana, che da papà ha ereditato l’amore per l’arte. Famosa pittrice, scultrice e scrittrice, lo scorso anno ha pubblicato il libro “Bud. Un gigante per papà”: una raccolta sulla straordinaria vita del suo papà, tra carriera e vita privata. Un diario di ricordi che ha ottenuto un grande successo.

Cristiana è molto attiva su Instagram: sul suo profilo, seguito da più di 11 mila followers, posta spesso ricordi del suo papà, ma anche scatti con le persone più importanti della sua vita. La Pedersoli è mamma di Sofia e Nicolò, con cui si mostra spesso sui social; Cristiana ha anche due cani, a cui è legatissima.

Non mancano gli scatti con Terence Hill, grande amico e collega del suo papà, che per lei è come uno zio. E voi, conoscevate i dettagli sulla famiglia dell’indimenticabile Bud?