Beautiful, anticipazione shock: arriva un bacio del tutto inaspettato; cosa accadrà nelle prossime puntate della soap opera.

Nelle puntate di Beautiful attualmente in onda in Italia sta accadendo davvero di tutto. Ma tenetevi forte: le anticipazioni americane promettono colpi di scena incredibili. Tantissimi ritorni a Las Vegas: alcuni dei personaggi più amati di sempre stanno per tornare a portare scompiglio. E ci saranno anche nuove coppie…

Coppie che faranno molto discutere: vero amore o pura strategia che nasconde dietro un piano diabolico? Se non temete spoiler e siete curiosi di scoprire cosa sta accadendo nelle puntate in USA siete nel posto giusto!

Bacio inaspettato tra due protagonisti di Beautiful: l’anticipazione bomba

Colpi di scena a non finire a Beautiful! È questo il segreto del successo della soap, che da ben 35 anni tiene incollati alla tv i telespettatori di tutto il mondo. E, a quanto pare, nei prossimi mesi sono in arrivo tantissime sorprese incredibili. Tanti ritorni nella soap, come quello attesissimo di Taylor Hayes: l’ex moglie di Ridge, però, sarà interpretata da una nuova attrice. Ma non è di lei che oggi vi vogliamo parlare! Bensì di un bacio che lascerà tutti di stucco. Chi sono i due innamorati?

Si tratta di altri due, cattivissimi, personaggi che hanno fatto recentemente ritorno sul set in America: Sheila Carter e Deacon Sharpe! Entrambi nemici giurati dei Forrester, sembra proprio che stiano mettendo in atto un vero e proprio piano diabolico. Che prevede far credere a tutti di avere una relazione: è per questo che Sheila bacerà il padre di Hope, proprio quando quest’ultima poteva vederli. Ad architettare il piano è la Carter, che ha lo scopo di entrare nelle grazie del figlio Finn e del nipote. Allo stesso modo, Deacon vuole recuperare i rapporti con Hope e la piccola Beth. Riusciranno ad ottenere il loro scopo?

Secondo quanto si apprende dalle prime indiscrezioni, anche Deacon non sembra essere molto convinto del piano di Sheila… La loro alleanza durerà o è destinata a terminare presto? Se siete curiosi di scoprire cosa accadrà, continuate a seguirci!