Cambio di conduttori a Striscia la notizia: chi arriverà al posto di Vanessa Incontrada e Alessandro Siani.

In questa nuova edizione di Striscia la Notizia, ci sono state molte novità. A partire dalle veline fino ai conduttori. Già nel mese di giugno, eravamo a conoscenza del cambio di veline. Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva avevano salutato il pubblico di canale 5.

La notizia era stata rivelata a Verissimo. Al loro posto sono arrivate Talisa Ravagnagni e Giulia Pelegatti. Entrambe volti conosciuti, infatti, le abbiamo tanto ammirate nella trasmissione di Maria De Filippi, ad Amici. Ma le novità non sono finite qui. Le redini della trasmissione sono state prese da due grandi personaggi del mondo dello spettacolo, Vanessa Incontrada e Alessandro Siani. Ci hanno fatto ridere e divertire in questi due mesi, ma adesso, sono pronti a lasciare il timone ad un altro due artistico molto amato. Vediamo insieme chi sono i nuovi conduttori di Striscia la notizia: pronti a sbarcare su canale 5 a partire da mercoledì 3 novembre.

Striscia La notizia, cambio di conduttori: chi arriverà al posto di Vanessa Incontrada e Alessandro Siani

Il pubblico di canale 5, in questi due mesi, ha mandato un enorme affetto ai conduttori di Striscia La Notizia. Alessandro Siani e Vanessa Incontrada sono stati fantastici. Al timone del famoso tg satirico ci hanno fatto ridere e divertire, e hanno portato avanti la trasmissione in maniera impeccabile.

Sembrerebbe che, gli ascolti, siano stati un vero successo. Adesso, però, come accade ogni anno, ci sarà il cambio. Due nuovi conduttori arriveranno al loro posto, a partire da mercoledì 3 novembre. Ma chi sarà a prendere le redini di Striscia la notizia? Con grande gioia, dietro il bancone della trasmissione avremo il piacere di vedere, anche quest’anno, Sergio Friscia e Roberto Lipari.

Ebbene sì, saranno nuovamente loro, per un periodo, a condurre il tg satirico. L’attore, sui social, ha svelato questa notizia, e non ha nascosto l’entusiasmo per questa avventura. Sicuramente, come accaduto con Alessandro Siani e Vanessa Incontrada, gli ascolti saranno un successo. Sappiamo che, Striscia è un programma amatissimo dagli italiani, dove l’informazione e la satira si uniscono. E allora, da mercoledì 3 novembre, al timone del famoso tg satirico, ci saranno Sergio Friscia e Roberto Lipari.