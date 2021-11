Gaia Gozzi, quello che è successo a Sanremo è terribile: racconto da brividi

Quello che è successo a Gaia Gozzi a Sanremo è veramente terribile, il suo racconto è da brividi: ecco le sue parole

Poteva essere l’occasione più importante della sua vita e invece si stava trasformando in una vera e propria tragedia. L’ex allieva di “Amici” racconta cos’è successo alla sua prima esperienza all’Ariston di Sanremo.

LEGGI ANCHE: Gaia Gozzi, gesto bellissimo: avete visto cosa ha fatto?

Gaia Gozzi, racconto da brividi: è successo a Sanremo

Gaia Gozzi è una cantante di origini brasiliane. Ha raggiunto la notorietà grazie alla vittoria nella diciannovesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi. Prima di partecipare al programma di Canale 5, cantante si era classificata al secondo posto nella decima edizione di X Factor. La rivista Forbes Italia ha inserito la cantante tra i 100 under 30 italiani che avranno maggiore impatto nel futuro.

Dopo il successo ottenuto con la partecipazione al talent show Amici, Gaia ha ottenuto l’opportunità di partecipare al Festival di Sanremo. La cantante si è presentata in gara con il brano Cuore amaro. La sua esperienza all’Ariston, però, non è stata sicuramente positiva. Oltre al fatto che il brano si è classificata al diciannovesimo posto in classifica, Gaia ha vissuto un esperienza veramente terribile. La cantante solo adesso ha deciso di raccontarlo e le sue parole sono veramente da brividi.

LEGGI ANCHE: Sanremo2021, Gaia Gozzi fa preoccupare i fan: a letto con flebo, cosa è successo

L’ex allieva di Amici, infatti, è stata ospite in una delle recenti puntate di Verissimo, programma condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Proprio nello studio della Toffanin, Gaia ha deciso di raccontare la sua esperienza sanremese. Il suo racconto è da brividi. Anche i telespettatori sono rimasti scossi dalle sue parole.

LEGGI ANCHE: Gaia Gozzi, voce della sigla di un cartone animato: sapete quale?

Gaia ha raccontato nello studio della Toffanin: “Ho avuto indubbiamente un crollo. Quando il tuo corpo ti dice di fermarti, lo devi ascoltare. Io il terzo giorno ho perso la voce e mi sono infilata in una situazione psicofisica che avrei dovuto curare un po’ prima”.

La cantante poi confessa di essersi fatta aiutare da uno psicoterapeuta: “Non mi stavo prendendo cura di me stessa. Ho, però, la fortuna di avere uno psicoterapeuta pazzesco e una struttura di affetti che mi aiuta costantemente. Grazie al mio percorso di analisi ho scoperto che la mia molteplicità di anime ha senso di esistere e non devo giudicarla. Anzi, devo conoscerla”.