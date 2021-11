GF Vip, è accaduto di tutto a poche ore dalla diretta: attimi di tensione in casa

È accaduto a poche ore dalla diretta, attimi di tensione nella casa del GF VIP: in questo articolo vi spieghiamo cos’è successo

Gli animi si accendono nella casa più spiata d’Italia. La tensione si taglia con un coltello. Protagoniste di un acceso scontro due ‘vippone’. Non se le sono mandate a dire. Di seguito vi spieghiamo cos’è successo.

GF VIP, attimi di tensione nella casa a poche ore dalla diretta

La sesta edizione del Grande Fratello Vip entra nel vivo. Il reality show è iniziato lunedì 13 settembre 2021. È passato più di un mese e ormai il gioco è entrata nella fase calda. La tensione nella casa, infatti, si taglia con il coltello.

Nella casa più spiata d’Italia si sono formati i primi gruppi. Da una parte quello capeggiato da Alex Belli, Soleil Sorge e Davide Silvestri. Dall’altra invece quello con Francesca Cipriani, Sophie Codegoni e le principesse. Il secondo gruppo nelle ultime due settimane ha perso due componenti importanti: Raffaella Fico e Ainett Stephens. La leadership della casa adesso è sotto il controllo del primo gruppo, favorito anche dal pubblico.

A poche ore dalla diretta, gli animi si sono accesi nella casa del GF VIP 6. Due ‘vippone’ sono state protagoniste di un acceso scontro. Volete sapere di chi stiamo parlando? Continuate a leggere l’articolo e vi spieghiamo cos’è successo nelle ultime ore nella casa del Grande Fratello Vip.

L’ultimo scontro avvenuto nella casa del GF VIP ha visto protagoniste Soleil Sorge e Jo Squillo. Gli animi si sono accesi di prima mattina. Le due ‘vippone’ si erano appena svegliate ed hanno avuto subito una discussione. Secondo Jo, la coinquilina avrebbe assunto un atteggiamento sbagliato nei confronti di Francesca Cipriani, che nel frattempo si sta dannando perchè ha sbagliato tinta per i capelli. Non era però dello stesso avviso Soleil, che si è discolpata.

La modella italo-americana ha liquidato subito la questione, dicendo di non avere voglia di discutere di primo mattino. La Sorge si è dunque alzata e se n’è andata in giardino, facendo arrabbiare ancora di più la sua coinquilina. Adesso le due hanno un conto in sospeso: ci sarà qualche altra lite?