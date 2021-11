GF Vip, “Falsa”: l’attacco a Sophie Codegoni arriva proprio da lui; il commento non è passato inosservato.

La sesta edizione del GF Vip è entrata ormai nel vivo. Nella casa più spiata della tv i colpi dii scena sono all’ordine del giorno e, senza dubbio, tra le protagoniste assolute di quest’anno c’è lei, Sophie Codegoni. Sul trono di Uomini e Donne la modella si è fatta conoscere ed apprezzare per il suo carattere forte e deciso, nonostante la giovanissima età. Nella casa non sta deludendo le aspettative, anche se c’è chi non sembra avere una particolare simpatia per la concorrente…

Nelle scorse ore, sulla pagina ufficiale del reality show di Canale 5, è apparso un commento che non conteneva belle parole per la concorrente. Un commento che non è passato inosservato perché, a scriverlo, è stata una persona che conosciamo bene. Scopriamo i dettagli!

LEGGI ANCHE —–>Al GF vip la conosciamo così, sapete com’era prima del successo? Vederla vi lascerà senza parole

“Falsa”, parole dure per la concorrente del GF Vip Sophie Codegoni: a scriverle è proprio lui

Sophie Codegoni è una delle ‘vippone’ più in vista al GF Vip 6. Anche grazie alla tormentata storia – non storia con Gianmaria Antinolfi! I due concorrenti sembravano aver instaurato un bel feeling nelle ultime settimane, ma qualcosa è andato storto. A frenare tutto è stata proprio Sophie, lamentando il fatto che, oltre all’attrazione fisica, non ci sia altro. In particolare, la Codegoni ha accusato l’imprenditore napoletano di non cercare mai il dialogo con lei durante il giorno e di limitarsi ad avvicinarsi a lei solo di sera. Tornerà il sereno tra i due? Staremo a vedere! Nel frattempo, c’è chi non crede molto alle parole della bella Sophie.

Sulla pagina ufficiale del GF Vip, proprio sotto una foto della Codegoni, è apparso un commento che non ha molte interpretazioni. “Falsa”, si legge al termine della frase, con cui si ironizza sulla poca sincerità della concorrente, che nell’immagine ha in mano una zucca di Halloween. Date un’occhiata:

LEGGI ANCHE —–>Gf Vip, la produzione costretta a prendere provvedimenti: cos’è successo nella casa

Si, a scrivere il commento è stato proprio Francesco, il fratello di Gianmaria! Il ragazzo è entrato nella casa qualche settimana fa, per fare una sorpresa al concorrente. In quell’occasione ha anche avuto modo di scambiare qualche parole con Sophie, ma, a quanto pare, non ha molta simpatia per l’ex tronista! E voi, cosa ne pensate del percorso di Sophie e Gianmaria in casa? Potrà nascere qualcosa o è definitivamente finita tra loro?