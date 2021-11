Attimi di paura nella casa del GF Vip: spiacevole incidente per la concorrente, la regia è anche costretta a censurare, cos’è successo.

È successo davvero di tutto nelle scorse ore nella casa del GF Vip. Non soltanto era il weekend e, come al solito, i Vipponi sono stati i protagonisti di un nuovo party, ma era Halloween. Questo significa una sola cosa: divertimento assicurato!

In attesa della sedicesima puntata del GF Vip, che come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo sarà davvero imperdibile, tutti i concorrenti si sono ampiamente divertiti al party di Halloween organizzato per loro. Ognuno dei Vipponi ha avuto un proprio travestimento. Ed, insieme a tutti i suoi compagni di viaggio, ha vissuto una notte davvero magico. È accaduto davvero di tutto, ve lo assicuriamo! Non sono mancati scontri, tante risate, puro divertimento e, purtroppo, anche imprevisti. Nel bel mezzo della serata, infatti, una concorrente è stata la protagonista di uno spiacevole incidente. Che, purtroppo, ha costretto anche la regia a censurare. Cos’è successo? Scopriamo insieme ogni cosa.

GF Vip, spiacevole incidente: attimi di paura in casa, è successo di tutto

Un vero e proprio spiacevolissimo incidente, quello che si è verificato nelle scorse ore nella casa del GF Vip. E che, come dicevamo precedentemente, ha fatto vivere dei momenti davvero i paura a tutti gli inquilini. Fortunatamente, non è successo nulla di grave, ma sarebbe potuto accadere. Scopriamo insieme ogni cosa.

Da quanto si apprende dal alcuni commenti apparsi su Twitter, sembrerebbe che, nel bel mezzo della festa di Halloween, Soleil sia caduta su un bicchiere di vetro. Che, a sua volta, si sia rotto e le abbia provocato una ferita sulla gamba. Immediata è stata la reazione da parte dei suoi compagni di viaggio. In particolare, Gianmaria Antinolfi ed Alex Belli. Che, appena visto tutto l’accaduto, si sono prontamente avvicinati alla Sorge per capire la gravità della cosa. Fortunatamente, come dicevamo precedentemente, non è successo nulla di grave. Anche se, da quanto si legge su Twitter, sembrerebbe che durante la notte, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si sia lamentata per il forte dolore. E che, addirittura, la regia sia stata costretta a censurare.

Insomma, un vero e proprio brutto spavento per tutti. Fortuna che non sia successo nulla di grave.