Gf Vip, “Ritrova te stesso, senza di me”: parole spiazzanti, ha messo un punto definitivo?

GF Vip, la concorrente ha spiazzato tutti con le sue parole: ha messo un punto definitivo?

In queste settimane al centro dell’attenzione dei telespettatori del Grande Fratello Vip, ci sono stati sicuramente i legami nati in casa. A partire da quello tra Manuel e Lulù, a Nicola Pisu e Miriana Trevisan e Gianmaria Antinolfi con Sophie Codegoni.

Anche se, guardandoli da fuori, e ascoltando le varie dichiarazioni, sembra che, non siano così forti. Sembra esserci un interesse, ma al momento niente altro. Nelle ultime ore, però, è accaduto qualcosa di molto forte. La concorrente ha messo in chiaro la situazione: avrà messo un punto definitivo?

Gf Vip, “Fai la tua vita, senza di me”: la concorrente ha messo un punto definitivo?

Il Grande Fratello Vip, questa sera, lunedì 1 novembre, andrà in onda con una nuova puntata. Venerdì scorso c’è stata l’eliminazione di Ainett. Si è trovata al televoto con Francesca Cipriani e con Carmen Russo, e il pubblico non l’ha salvata.

Ma nel corso della diretta, ci sono stati diversi momenti che hanno catturato l’attenzione del pubblico. In casa, ad oggi, sembrano esserci dei gruppi. Anche se, vediamo che, i concorrenti cercando di parlare un po’ con tutti. Ma al primo scontro, è ben evidente che c’è una divisione tra di loro. Nelle ultime ore, è accaduto qualcosa di molto forte. Sappiamo che, tra Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi c’era un interesse. Anzi, l’ex tronista ha dichiarato che c’è una forte attrazione fisica, ma niente altro. Adesso, le sue parole, sono arrivate come un fulmine a ciel sereno.

“Ti voglio bene, ritrova te stesso, perchè ti sei perso, ma senza di me“, sono queste le parole che Sophie ha rivolto a Gianmaria. Sembrerebbe che la concorrente abbia messo in chiaro le cose: “Sono passata per incoerente per darti una possibilità, ho cercato di superare i miei blocchi, sono andata contro mille persone qua dentro per te, non siamo compatibili, ci possiamo provare e provare.. sono annoiata da morire“. Adesso ci chiediamo, avrà messo un punto definitivo?