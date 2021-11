GF Vip, si sono lasciati! Rottura inaspettata per una coppia amatissima dai telespettatori; scopriamo i dettagli dell’ultima indiscrezione.

Una notizia che arriva come un fulmine a ciel sereno. Al momento nessuna conferma ufficiale, ma l’indiscrezione fa tremare i fan. Si, perché la blogger Deianira Marzano, sul suo canale Instagram, ha pubblicato una chat nella quale l’ex concorrente del GF Vip ha confermato la rottura con la sua fidanzata!

Ad accrescere i dubbi dei fan l’assenza di foto o video di coppia negli ultimi giorni. È stato proprio questo a spingere un utente di Instagram a chiedere all’ex gieffino se la sua storia fosse finita. Scopriamo i dettagli di questa spiacevole indiscrezione.

LEGGI ANCHE —->Alfonso Signorini, succede prima di ogni diretta del GF Vip: incredibile retroscena

GF Vip, l’indiscrezione gela i fan: si sono lasciati, rottura inaspettata

Sembravano fatti l’uno per l’altra, ma, a quanto pare, l’amore è terminato. Lui lo conosciamo benissimo: è stato uno dei concorrenti più amati del Grande Fratello. Lei l’abbiamo conosciuta attraverso la loro storia d’amore. Che, stando all’ultima indiscrezione lanciata da Deianira Marzano, è una storia ormai finita. Di chi stiamo parlando?

Di Patrick Ray Pugliese e Sara Nanna! In una conversazione privata con una fan, riportata da Deianira nelle sue storie, l’ex concorrente del GF ha infatti confermato il dubbio della fan. La coppia, infatti, non si mostrava più insieme da un po’ e i dubbi dei fan non erano infondati. “Mi dispiace, eravate così belli insieme”, risponde la fan, quando Patrick ha confermato la rottura. “Dispiace anche a me”, è stata la risposta dell’ex gieffino. Cosa è successo davvero tra i due?

Al momento, ripetiamo, non c’è stato alcun annuncio ufficiale: la notizia è stata riportata dalla Marzano sui social. Non ci resta che attendere eventuali dichiarazioni dei diretti interessati.

LEGGI ANCHE —->Gf Vip, “Ritrova te stesso, senza di me”: parole spiazzanti, ha messo un punto definitivo?

La storia d’amore tra Patrick e Sara era iniziata nel 2017. Prima di lei, il gieffino è stato legato a Martina Pasciutti, che ha conosciuto proprio nella casa del GF 11: dal loro amore è nato Leone.