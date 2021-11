Ne Il Trono di Spade era la guerriera Brienne: l’attrice fuori dal set è irriconoscibile

Nella serie tv Il Trono di Spade ha interpretato la valorosa guerriera Brienne di Tarth: l’attrice fuori dal set è irriconoscibile.

È stata una delle protagoniste assolute dell’amatissima serie tv Il trono di Spade. Era Brienne di Tarth, una guerriera dalla forza disarmante, in seguito cavaliere e infine Lord Comandante della Guardia Reale. Sul set dell’amatissima serie HBO siamo abituati a vederla sempre in armatura, ben lontana dall’abbigliamento e i modi di una lady. Ma avete mai visto l’attrice fuori dal set?

L’attrice, come il resto dei protagonisti della serie, è seguitissima sui social, dove, di tanto in tanto, pubblica alcuni selfie. Curiosi di vederla fuori dai panni della valorosa Brienne? Siete nel posto giusto.

Era Brienne ne Il Trono di Spade: avete mai visto l’attrice fuori dal set? Resterete sbalorditi

Tutti la conosciamo come la coraggiosa Brienne di Tarth, ma non tutti sanno che, sotto l’armatura della grande guerriera, si nasconde la splendida Gwendoline Christie. L’attrice, oggi 43 enne, nel 2011 è stata scelta per interpretare la valorosa guerriera ne Il Trono di Spade: un ruolo che l’ha resa famosa in tutto il mondo e grazie al quale ha conquistato una candidatura agli Emmy come miglior attrice non protagonista. Nei panni di Brienne la conosciamo tutti, ma avete mai visto l’attrice fuori dal set?

Ebbene, dite addio alla chioma cortissima della guerriera: l’attrice è solita portare i capelli in media lunghezza, acconciati con morbide onde. Nell scatto che vi mostriamo ha poco trucco, ma Gwendoline si mostra spesso con make up molto marcati: insomma un aspetto decisamente diverso da quello poco femminile della mitica Brienne. Date un’occhiata:

Eh si, l’attrice è semplicemente incantevole. Cosa aspettate a seguirla sul suo canale ufficiale di Instagram? È seguito quasi da 2 milioni di persone: non ve ne pentirete. E voi, avete visto la straordinaria interpretazione di Gwendoline Christie ne Il trono di Spade?