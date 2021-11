Kerem Bursin e Hande Ercel: l’indiscrezione bomba fa impazzire i fan della coppia, nata sul set di Love is in the air.

Insieme formano una delle coppie più amate del momento. Si, perché il loro amore è nato in tv, ma nessuno lo immaginava! Kerem Bursin e Hande Ercel si sono conosciuti sul set di Love Is in The Air, la soap opera turca di cui sono protagonisti. I due personaggi che interpretano sono perdutamente innamorati e…indovinate un po’? È scoppiato l’amore anche tra i due attori! Che sono super amati in tantissimi Paesi del mondo, dove la serie tv va in onda. Anche in Italia il pubblico adora la soap e i suoi protagonisti. E, proprio su questi ultimi, c’è un’indiscrezione davvero interessante!

Ebbene, ci sarebbe una bellissima novità in arrivo per la coppia. Una novità che fa impazzire i tantissimi sostenitori degli “Hanker”! Curiosi di sapere di più? Siete nel posto giusto!

Kerem Bursin e Hande Ercel, l’indiscrezione fa impazzire i fan: novità in arrivo per la coppia?

Un successo internazionale per Kerem Bursin e Hande Ercel, una delle coppie più amate dal pubblico. Coppia sul set, ma anche nella vita reale: come Eda e Serkan in Love is in the air, anche gli attori si sono innamorati. Inizialmente hanno nascosto la loro relazione, ma dopo un po’ tutto è spuntata fuori: i fan sono letteralmente impazziti! E c’è un’altra notizia che, se fosse confermata, farà molto piacere ai sostenitori della coppia.

Secondo le indiscrezioni della stampa turca, dopo Love is in the air, i due attori sarebbero in procinto di tornare sul set insieme! Stavolta in un film, le cui riprese dovrebbero iniziare nel 2022. Dopo la fine della seconda stagione della soap turca, quindi, Hande e Kerem dovrebbero essere impegnati con questa nuova produzione, di cui però al momento non si hanno molte informazioni. Quel che è certo è che, se confermata, sarebbe una notizia strepitosa per il pubblico.

Ricordiamo che Love is in the air è in onda tutti i giorni su Canale 5, alle ore 16 e 30 circa: a breve anche in Italia partiranno gli episodi della seconda stagione. Voi la state seguendo?