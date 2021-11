La clinica della pelle, Tracey: “L’ho scoperto 15 anni fa..”, impressionante

A La clinica della pelle, Tracey ha raccontato cosa le è iniziato a spuntare esattamente 15 anni: oggi viveva un forte disagio, impressionante!

Tracey aveva fatto la ‘drammatica’ scoperta esattamente 15 anni prima della sua partecipazione a La clinica della pelle, ma adesso ha sentito l’esigenza di rivolgersi alla dottoressa Emma Craythorne!

Tracey ha preso parte alla primissima edizione de La clinica della pelle. Ed ha immediatamente impressionato tutto il suo pubblico! Dopo la storia di Scott e quella di Louise, la simpaticissima donna si è presentata presso lo studio della dermatologa. E non ha perso occasione di poter spiegare il fortissimo disagio provato a causa del problema della pelle di cui soffriva. “Lo copro con vestiti larghi”, ha raccontato Tracey alle telecamere del programma. Non nascondendo, quindi, di vivere un vero e proprio dramma. Sia chiaro: quello di cui vi andremo a parlare tra qualche istante, non è assolutamente nulla di grave – anche perché a La clinica della pelle abbiamo conosciuto casi ancora più drammatici – nonostante questo, però, la donna aveva un forte bisogno di riappropriarsi del proprio corpo. Scopriamo insieme cos’è esattamente successo.

Tracey a La clinica della pelle, immagini incredibile: guardate qui cosa le è successo

Accompagna da sua figlia, Tracey si è presentata presso lo studio della dottoressa Emma Craythrone. E, dinanzi alle telecamere de La clinica della pelle, ha ampiamente spiegato il suo problema.

Circa 15 anni prima, Tracey ha scoperto di avere una massa enorme dietro la gamba. Una massa che col passare del tempo anziché migliorare e, magari, rimpicciolirsi, è aumentata sempre di più fino a raggiungere delle dimensioni piuttosto terrificanti. Tracey non si sentiva più una donna, nonostante la sua giovane età. E questo, ovviamente, l’ha spinta a chiedere aiuto alla dermatologa. Cos’era, però, quella massa? Nulla di grave: si tratta di un lipoma, ovvero un ammasso di cellule adipose.

Mediante una piccolissima incisione, Tracey si è sbarazzata del lipoma che l’attanagliava. Ed ha potuto dare inizio ad una nuova vita. “Mi sento al settimo cielo”, ha dettola donna alle telecamere del programma dopo un po’ dall’intervento!

Fortunatamente, quindi, l’incubo di Tracey è finito. E grazie alla dottoressa Craythorne ha potuto indossare nuovamente i suoi amati vestiti.