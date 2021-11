Anticipazioni Matrimonio a prima vista 7, martedì 2 novembre: due coppie sono in totale crisi.

Una nuova puntata di Matrimonio a prima vista ci attende martedì 2 novembre. Nel precedente appuntamento, gli sposi e le spose hanno avuto un confronto tra di loro. Confronto che, ha acceso non pochi dubbi, in particolare per Dalila.

La moglie di Manuel ha iniziato a pensare che, forse, il marito si comporta così, ma l’avrebbe potuto fare con chiunque, perchè preso dall’esperimento. Tra i due, dopo la cena con la madre della sposa, è calata la distanza. Martina e Davide, invece, non si sono visti. Il giovane di Gallarate è tornato a casa sua, in attesa di ricevere un messaggio da sua moglie. Per Jessica e Sergio, la situazione sembra avere degli alti e bassi. L’ultimo confronto non sembra essere andato nel migliore dei modi, avendo diverse prospettive per il futuro. Cosa succederà nella nuova puntata? Scopriamolo insieme.

Matrimonio a prima vista 7, anticipazioni martedì 2 ottobre: non c’è pace per due coppie

Ebbene, siamo arrivati alla sesta puntata di Matrimonio a prima vista. Martedì 2 ottobre, scopriremo l’evolversi del rapporto tra le tre coppie. Vi diamo qui, alcune anticipazioni che, sicuramente, non vi piaceranno, se siete affezionati ai protagonisti.

Partiamo da Jessica e Sergio. La scorsa volta abbiamo visto che tra i due c’è stato un confronto che ha portato a delle divergenze. La sposa non vede nell’uomo un punto di riferimento e un punto di forza su cui poter contare. Jessica non riesce ad provare una intensa attrazione, se la persona che ha davanti, è molto dolce. Nella nuova puntata, dopo che Sergio avrà parlato con un esperto, assumerà un atteggiamento diverso. Questo, porterà ad un avvicinamento fra i due. Anzi, il marito avrà anche modo di parlare con i genitori della donna. Il padre di Jessica, vedendoli, inizia a pensare che, forse, sua figlia, si stia innamorando per davvero.

Passiamo a Martina e Davide. La sposa dopo aver parlato con l’esperto Andrea Favaretto, deciderà di andare dal marito. Dopo una giornata passata in piena serenità, fra i due, ritornerà la distanza. Martina inizia a provare dei malessere che Davide non nota. Stanca di stare insieme al marito, parte nuovamente per far ritorno a casa.

L’ultima coppia, quella formata da Dalila e Manuel, sembrava avere tutti i presupposti giusti per andare avanti. Ma ad un certo punto, i dubbi nella sposa hanno preso il sopravvento. Dalila chiederà a Manuel di lasciare per un po’ da parte l’approccio fisico e di conoscersi meglio mentalmente. Ma Tra i due, ad un certo punto, quello che accadrà, ci lascerà senza parole.