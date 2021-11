Ricordate Miriana Trevisan a La ruota della fortuna? E’ stata la valletta di Mike Bongiorno per tanti anni.

Miriana Trevisan è sicuramente una delle concorrenti più amate del Grande Fratello Vip. La showgirl è tanto apprezzata per la sua personalità esuberante e fuori dagli schemi, cosa non da tutti. Basta vedere alcuni momenti che l’hanno vista protagonista: quando è stata salvata al televoto e ha avuto una reazione tanto allegra, cimentandosi in un grintoso balletto, tanto da dar quasi ‘fastidio’ a qualcuno in casa.

O anche, quando, qualche settimana fa, i concorrenti erano intenti in una sfilata e lei, ha sfoggiato una energia fuori dal comune. Sappiamo che, la carriera di Miriana è tanto ricca. Ha affiancato i ‘Grandi’ del mondo dello spettacolo. La ricordate ai tempi de La ruota della fortuna? Per ben cinque stagioni è stata la valletta di Mike Bongiorno.

Miriana Trevisan, com’era ai tempi de La ruota della fortuna: è stata la valletta di Mike Bongiorno

Il Grande Fratello Vip è partito oltre un mese fa. Osservando i concorrenti 24 ore su 24 stiamo avendo modo di conoscerli meglio. Il pubblico ha già alcuni preferiti e vuole portarli a tutti i costi fino alla fine.

Miriana Trevisan è sicuramente tra questi. La bellissima showgirl, nelle ultime settimane, è al centro dell’attenzione, per il suo rapporto con Nicola Pisu. Quest’ultimo ha confessato i suoi sentimenti, mentre, al momento, da parte della donna, sembra esserci solo un grande interesse. Sappiamo che la Trevisan ha iniziato a lavorare nel mondo dello spettacolo quando era molto giovane. Ricordate, quando ha affiancato Mike Bongiorno a La ruota della fortuna?

Stiamo parlando di ben 19 anni fa. Miriana è stata la valletta del grandissimo Mike per circa cinque stagioni, dal 1997 al 2002. Allora era giovanissima. Ma dobbiamo ammettere che per lei, il tempo non sembra mai passato. Con gli anni ha cambiato colore dei capelli, e un po’ l’acconciatura, ma è sempre stata bellissima, proprio come oggi!