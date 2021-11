Roberto Lipari, sarà un nuovo conduttore di Striscia la Notizia, uno dei programmi di informazione più seguiti nel nostro panorama italiano, ma cosa sappiamo su di lui?

Striscia la Notizia, format firmato da Antonio Ricci, a quanto pare avrà dei nuovi presentatori. Si tratta di Roberto Lipari in co-conduzione con Sergio Friscia. I due sostituiranno gli attuali presentatori Vanessa Incontrada e Alessandro Siani, a partire da oggi, Lunedì 3 Novembre.

Questa nuova collaborazione di Striscia la Notizia con Roberto Lipari non è una novità. È da diversi anni, infatti, che il simpaticissimo siciliano partecipa al programma nel ruolo di inviato. Ecco. Ma in attesa di poterlo vedere al timone del famosissimo tg e in coppia con il simpaticissimo Friscia, siete curiosi di sapere qualche cosa in più su di lui? Conosciamo meglio dunque, il nuovo volto che sarà alle redini di Striscia la Notizia. Ci pensiamo immediatamente.

Striscia la notizia, chi è Roberto Lipari?

Classe 90 e nato a Catania, Roberto Lipari, prossimo volto conduttore a Striscia la Notizia, è un comico, attore e autore italiano. Principalmente nato come comico, trova la notorietà grazie al suo personale canale Youtube, dove pubblica sketch comici e altri contenuti

Attualmente ha aperto una pagina tutta sua, chiamata robertolipari.it, dove il comico sponsorizza sé stesso e tutte le sue attività, a partire dal suo canale youtube, dalle sue collaborazioni televisive e dal suo libro intitolato “Cara Accademia della Crusca, ti scrivo”, sul tema dell’integrazione linguistica.

Roberto Lipari: i successi in tv

Tra i suoi successi ci sono la vittoria e successivamente la conduzione, del programma comico, Eccezionale Veramente. Roberto Lipari ha poi presenziato a famosi programmi come Made in Sud e Colorado.

Per quanto riguarda la carriera di attore, Lipari ha preso parte sia a Classe Z nel 2017, diretto da Guido Chiesa e Tuttapposto nel 2019, girato da Gianni Costantino. Della sua vita privata non si conosce molto poiché il comico è molto riservato. Nei suoi canali social pubblica molti contenuti lavorativi, ma di una fidanzata non c’è ancora traccia.

La partecipazione insieme a Friscia a Striscia la Notizia, quindi, non è il primo traguardo del comico siciliano. Non ci resta che aspettare la nuova conduzione che lo vedrà protagonista da lunedì 3 novembre. Noi non vediamo l’ora, voi?