“Se te becco te faccio male”: Sabrina Ferilli non si trattiene in diretta

L’attrice Sabrina Ferilli non si trattiene in diretta: “Se te becco te faccio male”, ecco cos’è successo durante la trasmissione

La nota attrice romana perde le staffe in diretta. La Ferilli si scaglia contro lui, rinunciando al solito aplomp che la caratterizza. In questo articolo vi spieghiamo cos’è successo durante la famosa trasmissione televisiva.

Sabrina Ferilli non si trattiene in diretta: cos’è successo

Sabrina Ferilli è una delle attrici più amate dal pubblico italiano. La romana è famosa in tutto il mondo, non solo nel nostro paese. È universalmente riconosciuta come una delle migliori bellezze italiane. Oltre ad essere bella, però, la Ferilli è anche tanto brava. Le sue interpretazioni sono sempre da urlo ed ha partecipato anche al film “La grande bellezza”, vincitore dell’Oscar come miglior film straniero.

Oltre alla partecipazione nel film premiato con l’Oscar, la carriera della Ferilli è costellata di successi. L’attrice ha ricevuto diversi premi, tra cui sei Nastri d’argento, un Globo d’oro, sei Ciak d’oro e quattro candidature al David di Donatello.

Negli ultimi anni, oltre al ruolo di attrice, la Ferilli ricopre anche quello di giudice a “Tu si que Vales“, programma in onda il sabato sera su Canale 5.

Proprio durante una puntata di “Tu si que Vales”, la Ferilli ha perso le staffe. Il suo aplomb è stato messo a dura prova da un protagonista apparso sul palco. A quel punto l’attrice romana non è riuscita a trattenersi ed ha dimenticato di essere in diretta televisiva. Siete curiosi di sapere cos’è successo?

Quest’anno nel cast di “Tu si que Vales” figura anche uno ‘strano’ personaggio, un nanetto con la faccia dipinta di blu e il mantello rosso, che ha il compito di far spaventare Sabrina Ferilli. Nella scorsa puntata dello show televisivo di Canale 5, l’attrice romana ha però perso le staffe: “Se te becco te faccio male“. Poco prima, infatti, questo ‘strano’ personaggio aveva usato una pistola ad acqua per bagnare la Ferilli. È partito così l’inseguimento con l’attrice disposta a tutto pur di acchiapparlo.

Non è la prima volta che la Ferilli riceve uno scherzo del genere in puntata. Probabilmente dietro tutto c’è la regia occulta di Maria De Filippi, produttrice del programma. La conduttrice, infatti, si diverte molto nell’organizzare scherzi ai danni della Ferilli.