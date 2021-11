Silvia Toffanin travolta dalle critiche: il pubblico non ha proprio digerito quello che è successo

La conduttrice Silvia Toffanin è stata travolta dalle critiche: quello che è successo in studio il pubblico non l’ha proprio digerito

Brutto colpo per la conduttrice di “Verissimo”, questa veramente non se l’aspettava. I telespettatori di Canale 5 non hanno apprezzato il suo atteggiamento in studio. Un boccone sicuramente amaro e difficile da mandare giù.

Silvia Toffanin travolta dalle critiche: cos’è successo

Silvia Toffanin è una delle conduttrici più famose della televisione italiana. Da giovane ha partecipato al concorso di bellezza “Miss Italia”, senza però vincere. In seguito fu scelta come “letterina” nel quiz Passaparola. Ha esordito come conduttrice nel 2002 nel programma Nonsolomoda. Ha invece raggiunto il successo con il programma “Verissimo“, in onda su Canale 5 il sabato pomeriggio e da quest’anno anche la domenica.

La Toffanin è molto amata dal pubblico, oltre che per la sua bravura, anche per il suo carattere dolce e sensibile. Nelle ultime ore, però, è stata investita dalle critiche. Il suo atteggiamento, infatti, non è assolutamente piaciuto al pubblico, che l’ha aspramente criticata sul web. Volete sapere cos’è successo?

Nella scorsa puntata di “Verissimo” è stata ospite Eleonora Pedron. L’attrice e showgirl ha ripercorso la sua carriera, ma ha parlato anche della sua vita privata. La Pedron ha subito due gravi lutti: il padre e la sorella, infatti, sono morti entrambi in un incidente stradale. La sorella Nives è morta quando lei era molto piccola. Il padre, invece, è morto il 13 maggio 2002. Due grosse perdite per la showgirl, che oggi si affida alla fede: “Prima o poi rincontrerò mio padre e mia sorella“.

Il racconto della Pedron è stato veramente da brividi e anche la Toffanin non è riuscita a trattenere le lacrime. La showgirl ha infatti spiegato che il padre l’ha protetta con il suo corpo quando è morto nell’incidente. Le parole della Pedron hanno scosso la conduttrice di “Verissimo”, che si è emozionata.

Questo segmento, però, non ha appassionato una parte di pubblico, che sui social ha esclamato: “Ma basta con questa tv delle lacrime. Dateci una tv della domenica allegra e spensierata”, poi l’affondo alla Toffanin “Comunque la Toffanin è imbarazzante, un po’ di professionalità…“.