Simona Cavallari, sapete chi è l’ex compagno? È un cantante famosissimo

Sapete chi è l’ex compagno di Simona Cavallari? È un cantante famosissimo, impossibile che non lo conosciate

Lei è un’attrice molto famosa, ma anche l’ex compagno è altrettanto famoso. Di professione, però, non fa l’attore, bensì il cantante. È molto amato dal pubblico ed hanno avuto una storia d’amore che purtroppo non ha avuto un lieto fine. In questo articolo vi sveliamo l’identità dell’ex compagno dell’attrice.

LEGGI ANCHE: Matilde Brandi è felicemente sposata, ma avete mai visto il suo ex compagno? È un famosissimo attore

Chi è l’ex compagno di Simona Cavallari

Simona Cavallari è un’attrice abbastanza famosa, nata a Roma il 5 aprile 1971. Ha esordito da giovanissima nel film tv “Colomba” nel 1982. Aveva appena undici anni, ma era già un vero e proprio talento. Ha invece debuttato al cinema tre anni dopo, nel 1985, nel film “Pizza Connection”. In quell’occasione ricopre il suolo di protagonista. Alcuni anni dopo, invece, ha interpretato il ruolo di Ester Rasi nella serie televisiva “La piovra 4”.

LEGGI ANCHE: Simona Cavallari, volto di numerose fiction: ricordate dove abbiamo visto l’attrice?

Molti, però, se la ricordano per le sue interpretazioni nelle serie televisive trasmesse su Canale 5. È stata protagonista con la miniserie “Il capo dei capi”, ma soprattutto con “Squadra antimafia – Palermo oggi“, dove ha interpretato il ruolo del vicequestore Claudia Mares, amica ma anche rivale della protagonista Rosy Abate. Nel settembre 2012 in un’intervista ha dichiarato che “la gente ormai per strada non mi chiama Simona ma Mares. La sfida sarà riuscire a farla dimenticare, ma quello che potevo dare l’ho dato”.

Dopo un’assenza durata circa sette anni, Simona Cavallari torna con una miniserie sui canali Mediaset. L’attrice sarà infatti impegnata nella miniserie “Storia di una famiglia perbene” con Giuseppe Zeno e per la regia di Stefano Reali.

LEGGI ANCHE: Ricordate Claudia Mares in Squadra Antimafia? La notizia che tutti attendevano

Oltre alla carriera della Cavallari, sapete chi è il suo ex compagno? L’attrice è stata legara sentimentalmente dal 1998 al 2009 con il cantautore Daniele Silvestri, da cui ha avuto due figli: Pablo Alberto e Santiago Ramon, nati rispettivamente nel 2002 e nel 2003. Dopo la fine della storia d’amore con Silvestri, la Cavallari ha avuto un altro figlio da Roberto Libertini. Anche con quest’ultimo si è separata nel dicembre 2013.

Riguardo alla fine della sua relazione amorosa con il cantante, la Cavallari ha rivelato a “Verissimo”: “La tristezza è arrivata quando ci siamo lasciati. In quel momento si è infranto il mio sogno più grande, quello della famiglia”. L’attrice ha poi sottolineato: “Non è vero che ho pensato al suicidio, io avevo due figli bellissimi, semplicemente non avevo più sogni, speranza, passioni, stavo appassendo davvero”.