In Un posto al sole interpreta Rossella: ma ricordate dove abbiamo già visto l’amatissima attrice?

Soap opera di grande successo, Un posto al sole dal 1996 non si è più fermata. Sono migliaia gli episodi andati in onda e tutti hanno avuto un grande riscontro da parte del pubblico. Nelle ultime settimane, stiamo vedendo che, il matrimonio tra Silvia e Michele è in bilico.

La donna si è innamorata di un altro uomo. Il giornalista ha scoperto la verità. Dopo aver mantenuto il silenzio, e dopo un viaggio di lavoro, è tornato. Ha confessato a Silvia di essere a conoscenza di tutto. Già poco prima, Rossella, aveva scoperto del tradimento di sua madre. La rabbia ha preso il sopravvento e la giovane ha preferito andare via di casa. Dal 2010, Giorgia Gianetiempo interpreta questo personaggio. Ma ricordate dove abbiamo già visto l’attrice?

E’ Rossella In Un posto al sole: dove abbiamo già visto l’attrice

Nelle ultime settimane al centro dell’attenzione dei telespettatori il tradimento di Silvia Graziani, nei confronti di suo marito Michele. Il giornalista ha scoperto tutta la verità. Dopo un periodo di silenzio, in cui ha cercato di fare un passo nei confronti della donna, ha confessato di sapere tutto.

Ma proprio poche ore prima, anche Rossella aveva scoperto la verità. Questo personaggio è interpretato dalla bellissima e bravissima Giorgia Gianetiempo. Ed è proprio grazie a questo ruolo che, l’attrice, nel 2010, diventa molto popolare. Ma ricordate dove l’abbiamo già vista? Prima di Un posto al sole, Giorgia ha recitato in Un medico in famiglia, Una donna per amico, Tre casi per Laura C, Un papà quasi perfetto, Gente di mare, I Cesaroni, Don Matteo, Distretto di Polizia, e tanti altri film sul piccolo schermo.

L’attrice ha recitato anche al cinema, come in Domenica, Mater Natura, Uomini & donne, amori & bugie. Giorgia Gianetiempo, a quanto pare, nonostante la giovane età, può già vantare un’ampia carriera. Siamo certi che, con il suo grande talento, riuscirà ad arrivare ancora più in alto.