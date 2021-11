Vite al Limite, Angela è arrivata in clinica con un peso di quasi 300 kg: non immaginereste mai com’è diventata oggi, clamoroso!

Un vero e proprio colpo di scena, quello che vi racconteremo tra qualche istante. E che ha lasciato letteralmente a bocca aperta tutti gli spettatori di Vite al Limite nel corso della sua settima stagione!

Ricca di pazienti davvero incredibili e di storie piuttosto drammatiche, la settima stagione di Vite al Limite ha saputo catturare l’attenzione del pubblico sin dalla sua prima puntata. A partire dalla trasformazione choc di Brianne Dias fino a quella di Vianey ed Allen, il programma di Real Time ha saputo regalare delle puntate impressionanti. Quella di cui, però, non spossiamo fare a meno di parlare è proprio quella che racconta la storia di Angela Gutierrez. Protagonista indiscussa del quindicesimo appuntamento, la donna ha lasciato letteralmente tutti a bocca aperto per quello che le è successo mentre era in clinica. Al cospetto del dottor Nowzaradan, Angela è arrivata con un peso di quasi 300 kg. Tuttavia, a catturare l’attenzione non è stato affatto il suo peso, piuttosto il suo percorso in clinica. Cos’è successo? Scopriamolo!

Vite al Limite, Angela sconvolge tutti in clinica: drastica decisione

Tra i tantissimi percorsi che si sono alternati nella clinica di Houston, quello di Angela è tra quelli che ha lasciato un vero e proprio amaro in bocca. Entrata a far parte di Vite al limite nel corso della sua settima stagione, la Gutierrez si è presentata con un peso che raggiungeva i 275 kg.

Come sarà stato, però, il suo percorso in clinica? Purtroppo, piuttosto deludente! La donna, infatti, non ha ottenuto dei risultati soddisfacenti. E il dottor Nowzaradan ha dovuto prendere una decisione piuttosto drastica: espellerla! Avete letto proprio bene, si: il chirurgo ha clamorosamente ‘cacciato’ la sua paziente. Adesso, però, come sarà diventata? Ebbene: Angela è irriconoscibile! Non sappiamo quanti chili abbia perso, sia chiaro. Da come abbiamo potuto constatare dal suo profilo Facebook, però, sembrerebbe che goda di ottima forma. Guardate un po’ qui:

Complimenti! Ci auguriamo che ad oggi Angela abbia continuato a dimagrire!