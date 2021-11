Anna Tatangelo rivela il motivo della sua sofferenza: riguarda il rapporto con Gigi D’Alessio

La cantante Anna Tatangelo rivela il motivo della sua sofferenza e riguarda il rapporto con Gigi D’Alessio: ecco le sue parole

Nell’intervista televisiva, la cantante originaria di Sora si è lasciata andare ad una confessione dolorosa sul suo passato. Riguarda il rapporto con il cantautore ed ex compagno Gigi D’Alessio. La Tatangelo ha finalmente rotto il silenzio, rivelando il motivo della sua sofferenza.

Anna Tatangelo rivela il motivo della sua sofferenza

Anna Tatangelo è una delle cantanti più apprezzate dal pubblico italiano. L’artista è nata a Sora, in provincia di Frosinone, ed ha iniziato la sua carriera da giovanissima. A soli quindici anni, infatti, ha vinto Il Festival di Sanremo nella categoria Giovani con il brano Doppiamente fragili.

La Tatangelo ha in seguito raggiunto l’apice del successo accanto a Gigi D’Alessio, che diverrà poi suo compagno. Il sodalizio musicale e amoroso è abbastanza proficuo. D’Alessio scrive per lei molte canzoni, tra le quali spicca sicuramente il brano “Ragazza di periferia”, classificatosi al terzo posto nella Categoria Donne al Festival di Sanremo.

La relazione con D’Alessio è stata resa nota nel dicembre del 2006, ma pare essere iniziata nel febbraio del 2005. La coppia ha avuto un figlio, Andrea, nato il 31 marzo 2010. La loro storia d’amore è durata fino al marzo 2020, quando hanno annunciato la separazione. A distanza di più di un anno dalla fine della loro relazione amorosa, la Tatangelo ha deciso di rompere il silenzio, svelando il motivo della sua sofferenza.

Anna e Gigi non sono mai stati sposati. La cantante di Sora, però, sognava un matrimonio con il cantautore napoletano. È stato proprio questo – come raccontato a “Verissimo” – il motivo della sua sofferenza: “Sì ho sofferto a non essere sposata con Gigi, ce lo chiedeva anche nostro figlio. Da piccola ho sognato l’abito bianco. Ora non lo sogno più, ma non lo escludo, è un sacramento in cui credo”.

Sul suo futuro ha poi aggiunto: “Al di là delle storie vissute, la vita va avanti, ho 34 anni e posso tranquillamente pensare al matrimonio per il futuro. È stata dura la separazione, ma mi posso rinnamorare e perché no, convolare a nozze”. Attualmente Anna è fidanzata con Livio Cori, noto rapper anch’egli napoletano.