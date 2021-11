Annuncio dolorosissimo: dopo 18 anni l’amatissima giornalista saluta il suo pubblico, la notizia lascia tutti di stucco

Un ‘addio’ che lascia il pubblico con l’amaro in bocca: l’annuncio inaspettato della famosa giornalista ha sorpreso tutti.

Accade spesso che volti della tv e del giornalismo diventino molto familiari per i telespettatori e che quando decidano poi di lasciare i programmi o le reti su cui abbiamo imparato a conoscerli, la notizia generi sempre un po’ di delusione.

E’ proprio quanto sta succedendo in queste ore riguardo ad un’amatissima giornalista sportiva che, via social, ha salutato il pubblico e l’azienda dove lavorava dal 2003. “E’ stato un viaggio bellissimo. Durato 18 anni in un luogo di lavoro che ho amato alla follia. Con il privilegio di aver fatto parte di una azienda sin dalla sua nascita. Siamo cresciuti insieme, di certo sono cresciuta io, prima come donna e poi come giornalista. Trasmissioni, trasferte, interviste, eventi, riunioni, turni di lavoro, soddisfazioni e errori, gioie e cadute, sorrisi enormi e sonori litigi, quante cose ho imparato in questo lungo percorso!”, si legge nel lungo post che ha lasciato tutti senza parole.

La cronista in questione è stata la prima a commentare in tv un incontro di Serie A in Italia in seguito ad un’emergenza. Era il 9 gennaio del 2005 e la partita era Messina – Brescia. Capito di chi tratta?

Sky Sport perde una delle sue ‘colonne’: l’annuncio della giornalista, nessuno se l’aspettava

Sky ha sicuramente rivoluzionato l’universo della cronaca sportiva in Italia, ma ora dovrà fare a meno di un altro nome tra quelli che hanno scritto la sua storia. Dopo Cattaneo, Ambrosini, Tarquinio, Adani, Trevisani, è Lia Capizzi ad abbandonare.

Sull’emittente satellitare, la Capizzi si è occupata di tutti gli sport, in particolar modo del rugby. Impossibile dimenticare il suo racconto delle Olimpiadi di Londra 2012 in esclusiva su Sky.

Molto probabilmente, a determinare questa lunga serie di abbandoni è stata la perdita dei diritti Tv in esclusiva per la trasmissione delle partite di Serie A acquistati da DAZN per i prossimi tre anni.