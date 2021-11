Chi sono i professori de Il Collegio 6: tutto quello che c’è da sapere

Il Collegio 6, chi sono i professori di questa nuova edizione: tutto quello che c’è da sapere.

E’ partita la nuova edizione de Il Collegio. La prima puntata è andata in onda martedì 26 ottobre ed è stata super scoppiettante. Abbiamo avuto modo di conoscere i nuovi allievi. il docureality di Rai2 prodotto da Banijay ha riscontrato un enorme successo e sembrerebbe che, anche la nuova edizione, si appresti ad ottenerlo.

Come ogni anno, anche questa volta, è stata cambiata l’ambientazione storica. La classe di 21 alunni si è ritrovata esattamente nel 1977. La location è sempre la stessa, il Collegio Regina Margherita di Anagni, in provincia di Frosinone. Un ruolo centrale nel programma lo rivestono i professori. La nuova edizione vede l’introduzione di nuove materie e per questo anche di new entry tra gli insegnanti. Ma chi sono e cosa sappiamo di loro? Tutto quello che c’è da sapere.

Il Collegio 6, chi sono i professori: tutto quello che non sapete

Martedì 26 ottobre è partita la nuova edizione de Il Collegio, la sesta per essere precisi. Questa sera, andrà in onda la seconda puntata. Dopo i colpi di scena, protagonisti dello scorso episodio, siamo sicuri che, anche questa volta, non mancheranno. Un ruolo importante è rivestito ovviamente dai professori. Ma chi sono e cosa sappiamo di loro?

Spicca ne Il Collegio, lui, il preside, temuto dagli studenti. E’ Paolo Bosisio a rivestire questo importante ruolo, anche in questa edizione. Molto severo, richiede la massima responsabilità e rispetto da parte degli alunni. In realtà, Bosisio è un attore e docente universitario di ‘Storia del teatro e dello spettacolo’ nella Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Milano.

Sicuramente, tra i personaggi più amati de Il Collegio c’è la professoressa Maria Rosa Petolicchio. E’ un’insegnante anche nella vita ed è campana. Dopo il diploma scientifico si è laureata in Scienze Biologiche presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II. Insegna matematica e scienze presso una scuola secondaria a Pontecagnano, vicino Salerno.

Andrea Maggi è Insegnante di italiano e di educazione civica ne Il Collegio, e lo è anche nella vita quotidiana. Maggi è friuliano. E’ anche un importante autore di romanzi.

Alessandro Carnevale insegna, invece, educazione artistica. Nella vita non è un professore, ma un artista. E’ conosciuto a livello internazionale, ed è ritenuto tra i migliori artisti emergenti dall’Art People Academy di San Francisco.

Il Professore di storia e geografia è Luca Raina e anche lui, nella vita fuori da Il Collegio è un insegnante. E’ originario di Legnano e insegna da lettere, storia e geografia a Casorate Sempione.

Ad insegnare educazione fisica c’è una new entry, Duccio Curione. Anche nella vita quotidiana, svolge lo stesso mestiere ed è un preparatore atletico. Sembrerebbe che, non sia la sua prima volta in tv, ma ha partecipato anche a programmi locali in veste di opinionista.

Silvia Smaniotto sarà invece l’insegnante di educazione musicale. E’ una cantante, corista, insegnante di canto e di propedeutica musicale. Con lei, i ragazzi, ascolteranno musica degli anni settanta e brani dell’epoca.

Ne Il collegio è arrivata una nuova docente di inglese. Si chiama Denise Mcnee. Dopo la laurea in arte drammatica al Bretton Hall College della University of Leeds, e dopo importanti esperienze, arriva a Roma e comincia a lavorare per il cinema, il teatro e la televisione.

Nella scuola si parlerà anche di educazione sessuale. Ad affrontare questo importante argomento sarà la professoressa Roberta Sette.

La ballerina e attrice Lidia Carew insegnerà ai ragazzi il ballo. Diplomata nell’Accademia di danza della compagnia di Alvin Ailey a New York, ha ballato in video musicali di importanti e soprattutto grandi artisti.

Per la prima volta nella scuola de Il Collegio, ci sarà spazio anche per un nuovo insegnamento, quello del cinema. Ad insegnare questa arte ci sarà il regista Lorenzo Vignolo.

Ma ad affiancare i professori, non mancano, anche quest’anno, la sorvegliante Lucia Gravante, Matteo Carevoli, e il bidello Enzo Marcelli. La Gravante è una grande artista, ha seguito corsi di doppiaggio, di scrittura e di canto. Forse, non tutti la ricordano, ma la sorvegliante de Il Collegio, è stata presente in diversi film tv, come in Cuori Rubati, Carabinieri, ma è arrivata anche al cinema. Il nuovo sorvegliante è il citato Matteo Carevoli, ed è un attore. Mentre Marcelli è il bidello nel docureality, ma nella vita è un attore, e affiancherà i due sorveglianti.