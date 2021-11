Chiara Giordano, la rivelazione inaspettata dopo anni dalla separazione da Raoul Bova

Chiara Giordano ha fatto una rivelazione inaspettata: è arrivata dopo anni dalla separazione da Raoul Bova.

Chiara Giordano sta vivendo un momento magico. Dopo la fine del matrimonio con Raoul Bova, oggi è serena. Sui social balla, si diverte. In una lunga intervista a Il Corriere della sera, ha parlato del matrimonio finito con l’attore e ha raccontato dei nuovi propositi e dell’amore.

A quanto pare, ha rispolverato la laurea in veterinaria, che aveva chiuso nel cassetto e oggi è diventata la Dottoressa Giordy. Si tratta di un nuovo progetto, che parte con la seconda serie su Tim Vision il 3 novembre. In questo progetto ha messo insieme gli studi da veterinaria e il lavoro da produttrice. In un nostro recente articolo abbiamo anche parlato dell’amore, perchè sì, la bellissima Giordano è più innamorata che mai. Il fortunato è Andrea Evangelista, un coreografo e ballerino. Ma in questa intervista, ha anche rilasciato una ‘rivelazione’ inaspettata.

Dopo la fine del matrimonio con Raoul Bova, arriva la rivelazione di Chiara Giordano

Ha trovato l’amore e sui social si mostra felice e spensierata. Chiara Giordano ha conosciuto Andrea Evangelista, un ballerino e coreografo, nel mondo delle gare di ballo. E da quel momento, sembrano essere davvero inseparabili.

Ma l’ex moglie di Raoul Bova, nell’intervista rilasciata a Il corriere della sera, ha anche parlato per la prima volta del dolore per la fine del matrimonio con Raoul Bova. “Mi avevano insegnato a eseguire, obbedire, pensare prima agli altri, ma quando ti arrivano le botte, dici, sapete che c’è, ora mi ascolto io. Sono stata concentrata ad essere la moglie perfetta, la mamma perfetta, poi capisci che è l’errore peggiore fare tutto giusto“, ha dichiarato.

Chiara ha di nuovo accolto una delle sue passioni, oltre a quella degli animali, il ballo e si è iscritta ad un corso di danza. Ora ha ritrovato se stessa: “Il ‘vissero felici e contenti’ è quando diventi indipendente dentro, non sei più figlia o moglie, ma donna. Il ballo mi ha fatto fare questo viaggio pazzesco”. E oggi, Chiara Giordano è felice, si sente donna, indipendente dentro, balla, ride, si diverte, ed è innamorata.