Sapete cosa faceva l’inviato Nicolò De Devitiis prima di arrivare ne Le iene? Cosa ha svolto.

La nuova edizione de Le Iene è partita qualche settimana fa. Le novità sono state davvero tante. Nicola Savino al timone della trasmissione, sarà affiancato in ogni puntata da una co-conduttrice diversa. Sono dieci volti femminili appartenenti al mondo dello spettacolo.

In ogni puntata i servizi sono diversi, con inchieste, interviste, e non mancano gli scherzi a personaggi del mondo dello spettacolo. Come sappiamo e abbiamo avuto modo di vedere, sono gli inviati coloro che si occupano della realizzazione di questi servizi. Negli anni, abbiamo avuto modo di conoscerli e apprezzarli, uno ad uno. Nicolò De Devitiis è ormai entrato a far parte della grande famiglia de Le Iene da diversi anni. Ma prima ancora, faceva ben altro: sapete cosa? Vi sveliamo noi i dettagli della sua carriera.

Leggi anche Le Iene, il gesto a sorpresa di Nicola Savino per Alessia Marcuzzi: “Lei lo sa…”

Nicolò De Devitiis, cosa faceva prima di arrivare a Le iene: ha svolto diversi lavori

Ne Le Iene un ruolo fondamentale lo rivestono i conduttori. Ruolo, questo, svolto, in questa nuova edizione da Nicolò Savino e da una co-conduttrice diversa ogni volta. Ma fondamentali sono anche gli inviati, coloro che realizzano interviste, inchieste e scherzi. Sicuramente, dobbiamo citare Nicolò De Devitiis, diventato, un inviato di punta della trasmissione insieme agli altri.

Leggi anche E’ un amatissimo inviato de Le Iene: qual è il suo percorso di studi, non tutti lo sanno

Ma cosa sappiamo di lui? Sapete cosa faceva prima di arrivare nel famoso programma? Nicolò, come si legge dal sito della trasmissione, ha fatto diversi lavori. L’inviato ha lavorato come animatore, commesso, barista. Ha poi studiato recitazione, dizione ed è anche entrato in un gruppo musicale come batterista.

Nicolò si è laureato in Marketing ed è diventato il primo ‘bike blogger’. Con tenacia e determinazione, dopo varie esperienze in altri programmi, sempre in sella alla sua bici, è arrivato a Le Iene. Spesso, è proprio De Devitiis a realizzare gli scherzi che ci fanno tanto ridere e divertire, alle spalle dei personaggi del mondo dello spettacolo.