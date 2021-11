Impossibile dimenticarci dei Los Locos e delle canzoni che hanno fatto ballare generazioni intere: come sono diventati oggi? Eccoli.

Quante volte vi è capitato di prendere parte a feste e di scatenarvi in pista con le canzoni dei Los Locos? Decisamente tantissime volte! A partire dal Meneaito fino a Mueve la Colita, il duo musicale ha sfornato singoli musicali davvero incredibili. Che ancora oggi, a distanza di anni, fanno ballare e divertire milioni di generazioni.

Debuttati sulla scena musicale nel lontano 1992 con il loro primo album ‘Mambo Mix’, i Los Locos hanno saputo conquistare tutti sin da subito. È proprio agli inizi degli anni ’90, infatti, che Roberto Boribello e Paolo Franchetto cavalcano l’onda del successo. E producono singoli ed album che scalano le vette di ogni classifica mondiale. Il loro ultimo singolo, da quanto si legge dal web, risale al 2015, eppure il loro successo continua ad essere spietato ancora adesso. Voi, però, siete curiosi di sapere come sono diventati oggi? Sono trascorsi quasi 30 anni dal loro esordio, ma come sono diventati?

I Los Locos oggi, sapete come sono diventati? È impressionante

Intorno ai primi anni ’90, quindi, i Los Locos sono diventati delle vere e proprie star della musica latino americana. E con le loro incredibili canzoni sono riusciti a far scatenare milioni e milioni di italiani. E non solo. Ad oggi, però, siete curiosi di sapere come sono diventati? E, soprattutto, cosa fanno oggi?

Sebbene il loro ultimo singolo insieme sia stato pubblicato nel 2015, in tutti questi anni, i Los Locos non hanno mai perso occasione di mostrarsi insieme. Numerose, infatti, sono le loro partecipazioni a programmi televisive in cui cantano i loro successi. E fanno divertire tutti. Come sono diventati, invece? Beh, saranno anche passati quasi 30 anni dal loro debutto musicale, ma sembrerebbe che Roberto Boribello e Paolo Franchetto non siano affatto cambiati nel corso del tempo. Eccoli in una loro apparizione televisiva del 2019 nella trasmissione ‘Bel tempo di spera’ su TV2000.

Insomma, sono praticamente identici, non c’è che dire! Vi piacerebbe ballare su una nuova loro canzone? Noi si, decisamente!