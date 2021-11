Correva l’anno 1995 quando la celebre cantante ha vinto il Festival di Sanremo, oggi è una delle voci inimitabili della musica italiana: l’avete riconosciuta?

Ad oggi, è una delle cantanti più amate ed apprezzate della musica italiana. In questo scatto riproposto in basso, invece, era proprio agli esordi della sua carriera. Ed era stata appena eletta vincitrice del Festival di Sanremo nel 1995. L’avete riconosciuta?

Il Festival di Sanremo, lo sappiamo benissimo, è tra le più ambite e seguite manifestazioni musicali italiane. Andato in onda per la prima volta nel lontano 1951, lo spettacolo ha saputo regalare tantissimi edizioni perlopiù incredibili. E dei vincitori pazzeschi. Come dimenticare, ad esempio, quella andata in onda nel 1995. E che ha visto trionfare una giovanissima ragazza! Alla sua conduzione, come ricorderete, vi era il mitico Pippo Baudo. E a vincerla, invece, è stata una dolcissima cantante che, nel corso degli anni, ha saputo lasciare il segno nella musica italiana. A questo punto, però, la domanda la facciamo a voi: l’avete riconosciuta? Ai tempi della vittoria al Festival di Sanremo, la cantante aveva soltanto 24 anni, ma di chi parliamo esattamente?

Ha vinto il Festival di Sanremo nel 1995, l’avete riconosciuta? È proprio lei

È stata proprio lei la vincitrice del Festival di Sanremo del 1995 e, da quel momento, non si è mai più fermata! Ad oggi, è una delle voci più amate della musica italiana ed è una cantante seguitissima!

Da sempre appassionata di musica, compie il suo esordio nell’ambito musicale esattamente nell’autunno del 1993. È proprio in quest’anno che prende parte a Sanremo Giovani e nel Febbraio del 1994, invece, prende parte alla gara dei big, ma riesce a classificarsi al settimo posto. Il trionfo arriva l’anno dopo. Quando, sul palco dell’Ariston, conquista la vittoria con il brano ‘Come saprei’. Da quel momento, la sua carriera spicca al volo. E, ad oggi, vanta di un successo impressionante. Stiamo parlando proprio di lei: della mitica Giorgia!

Diteci la verità: l’avevate riconosciuta in questo scatto del passato? Al di là dei capelli, Giorgia è rimasta sempre identica e bellissima! Siete d’accordo?

Non lo immaginereste mai, ma…

È amatissima, ma non tutti sono a conoscenza che Giorgia è fidanzata con un volto amatissimo della danza. Sapete, infatti, che il suo fidanzato è stato un insegnante di Amici? Lui si chiama Emanuel Lo. Nel 2016, infatti, il giovane romano è stato un professore di hip-hop.

I due stanno insieme dal 2004. E, nel 2010, sono anche diventati genitori.