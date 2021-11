Dopo l’incredibile successo riscontrato a Non è la Rai, la sua vita è fortemente cambiata: siete curiosi di sapere cosa fa oggi?

Ciascuna delle ragazze che hanno preso parte a Non è la Rai ha riscosso un successo davvero impressionante. Quello, però, conseguitone dalla sua partecipazione è stato davvero eccezionale. Stiamo parlando proprio di lei: Mary Patti!

Entrata a far parte del programma di Gianni Boncompagni a partire dalla sua seconda edizione, la bellissima Mary ha saputo conquistare le simpatie di tutte immediatamente. Cantante, ballerina e presentatrice dell’oroscopo: la giovanissima Patti era un vero e proprio tornado! E ciascuna sua esibizione si dimostrava un vero e proprio successo. Cosa sappiamo, però, adesso su di lei? Appurato che sono trascorsi poco meno di 30 anni dalla fine di Non è la rai e che alcune delle sue ragazze sono diventate dei pezzi da novanta della televisione italiana, siete curiosi di conoscere invece le sue sorti? Ebbene. Da quanto si apprende dal web, sembrerebbe che, dopo il successo riscontrato a Non è la rai, la vita di Mary Patti è fortemente cambiata! Pronti a scoprire di che cosa si occupa oggi? Ci pensiamo immediatamente!

Cosa fa oggi la protagonista indiscussa di Non è la Rai? Vita rivoluzionata!

Tra le tantissime ragazze che si sono alternate nello studio di Non è la rai, Mary Patti è tra quelle che verranno difficilmente dimenticate. Giovanissima,ma con un talento davvero incredibile, la ragazza del famosissimo programma ha saputo conquistare davvero tutti.

Da anni, però, Mary Patti è completamente scomparsa dal piccolo schermo nostrano. Anche lei, così come tante altre ragazze di Non è la rai, hanno deciso di lasciare il mondo dello spettacolo. E dedicarsi ad altro. A questo punto, però, ci chiediamo: cosa fa oggi? Da quanto si apprende da un’intervista al settimanale Di Più e riportata anche da Fanpage, sembrerebbe che la bella Patti abbia completamente rivoluzionata la sua vita. E che adesso sia diventata, oltre che una splendida mamma, anche una psicoterapeuta.

Insomma, una vita completamente rivoluzionata, non c’è che dire! Cosa ci dite voi però? Vi piacerebbe rivederla in un programma televisivo?