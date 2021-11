Si chiama Eve ed ha 23 anni: sapete che è la figlia di un uomo amatissimo?

Lei si chiama Eve, ha 23 anni ed è la figlia di un uomo amatissimo, scomparso nel 2011: l’avete riconosciuta? È davvero bellissima!

Non c’è assolutamente niente da dire: è davvero bellissima! È proprio questo il primo pensiero che ci è venuto in mente appena siamo incappati sulla sua bacheca Instagram. Ed abbiamo ammirato le foto condivise. Giovanissima e bellissima, stiamo parlando della figlia di un uomo amatissimo!

Leggi anche –> Bellissima ed identica a sua madre: lei si chiama Scout ed è la figlia di un’amatissima attrice, l’avete riconosciuta?

Questa bellissima ragazza raffigurata in foto si chiama Eve. Ha soltanto 23 anni, quindi è davvero giovanissima. E, da quanto si apprende dal web, sembrerebbe che, proprio nei giorni scorsi, la ragazza abbia fatto il suo debutto da modella. Avete letto proprio bene, si! Ha un’età piuttosto ‘tenera’, è vero, eppure la sua carriera è appena iniziata. E, diciamoci la verità, promette davvero bene. A questo punto, però, ci chiediamo: l’avete riconosciuta? Guardatela con attenzione: lei è la figlia di un uomo amatissimo, che purtroppo è morto nel 2011. Siete curiosi di sapere di chi stiamo parlando? Scopriamo insieme ogni dettaglio.

Leggi anche –> Ha solo 19 anni, ma conta più di 24 mila followers su Instagram: è la figlia di un ex campione del mondo, sapete dirci chi è

È la figlia di un uomo amatissimo: l’avete riconosciuta?

Per tutti gli amanti della moda, la sua bellezza non è affatto passata inosservata. Protagonista indiscussa della Paris Fashion Week, la giovanissima modella ha saputo catturare l’attenzione di tutti per la sua straordinaria bellezza. Pensate, ha soltanto 23 anni, eppure Eva ha conquistato tutto il suo pubblico. Sapete, però, che, oltre ad essere la star di Instagram, lei è anche la figlia di un amatissimo uomo?

Leggi anche –> Avete mai visto la figlia di Bud Spencer? Chi è e cosa fa nella vita

Se guardate con attenzione la foto, non faticherete affatto a riconoscerla. Se proprio, però, vi risultasse difficile, vi sveliamo qualche piccolo indizio in più. Lei si chiama Eva Jobs. Il suo nome non vi risulta affatto nuovo? Avete pienamente ragione: lei è la figlia minore di Steve Jobs, morto nel 2011, e sua moglie! Nata nel 1998, sembrerebbe che la giovane abbia iniziato da poco la carriera da modella. E che il suo esordio è stato decisamente positivo. La passerella alla Paris Fashion Week è stato un vero e proprio tripudio!

Diteci la verità: sapevate che Steve Jobs avesse un figlia così bella?