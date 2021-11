Francesca Tocca, la professionista di Amici, l’ha rivelato soltanto adesso: Maria De Filippi l’ha fatto proprio per lei.

Circa una settimana fa, ad Amici di Maria De Filippi, Francesca Tocca e Raimondo Todaro hanno rivelato di essere tornati insieme. In realtà, la notizia è stata manifestata ‘indirettamente’. Erano già diversi giorni che si vociferava di questo ritorno.

Pio e Amedeo, intervenuti in puntata, durante la registrazione del talent show, hanno spronato la professionista a togliere tutti i dubbi, e hanno chiesto di dare un bacio al maestro di ballo. Francesca dopo una certa titubanza, ha baciato Raimondo. Subito dopo questa puntata, la coppia ha lasciato un’intervista a ‘Chi’, rivelando di essere tornati insieme. Ma proprio qui, nel corso della chiacchierata, la professionista di Amici ha anche ‘rivelato’ cosa ha fatto per lei Maria De Filippi. Entriamo nei dettagli e scopriamo cosa ha fatto la conduttrice.

Cosa ha fatto Maria De Filippi per Francesca Tocca: è stata proprio la ballerina a rivelarlo

Francesca Tocca e Raimondo Todaro sono tornati insieme. Dopo il bacio che i due si sono dati in puntata, ad Amici di Maria De Filippi, non ci sono più dubbi. Ma a confermarlo nuovamente, sono stati proprio loro.

La coppia, che si era separata qualche anno fa, ha rivelato in un’intervista rilasciata a ‘Chi’, quanto successo fra di loro. A quanto pare, come confessato dalla ballerina, non avrebbe mai pensato che ci potesse essere un ritorno con suo marito. Ma in estate è accaduto, in modo del tutto inaspettato, ed è stato, come dichiarato, un ritorno per gradi. Ma proprio durante questa chiacchierata, Francesca ha anche rilasciato delle parole per Maria De Filippi.

La Tocca ha voluto ringraziare pubblicamente la conduttrice per esserle stata vicino: “Maria De Filippi ha fatto ben di più, mi è sempre stata vicino, anche se avevo fatto degli sbagli, ecco, lei anche da lontano, mi è stata vicino. E non mi ha mai giudicato”, ha detto la professionista. Ancora una volta, Maria De Filippi, dimostra di essere una grande persona e e una grande professionista.