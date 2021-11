GF Vip, “devi chiedere scusa e basta”: Alfonso Signorini perde le staffe in diretta

Momento di ‘alta tensione’ nel corso della quindicesima puntata del GF Vip: Alfonso Signorini perde le staffe nei confronti di una Vippona.

Altra puntata di fuoco quella di ieri sera, lunedì 1° novembre, al GF Vip 6. Ogni concorrente sta pian piano svelando le proprie carte e quasi sempre quello che ne consegue sono dei faccia a faccia davvero clamorosi.

Mille le emozioni che hanno caratterizzato la diretta su Canale 5: molto dolci come l’incontro tra Sophie Codegoni e suo padre Stefano ma anche molto controverse come l’acceso scontro tra Alex Belli e Aldo Montano.

In queste prime tredici puntate del reality, è accaduto più di una volta che lo stesso conduttore Alfonso Signorini abbia dato una bella strigliata a qualche concorrente e anche questo non è mancato ieri sera. Sapete con chi ce l’aveva?

GF Vip, Alfonso Signorini perde le staffe: “Scemenze inutili”

L’episodio riguardava alcune espressioni troppo forti pronunciate nei giorni scorsi da Soleil Sorge su Gianmaria Antinolfi. Mentre parlava con Alex, Davide e Katia, l’influencer ha paragonato il coinquilino ad uno scarafaggio: “Quello, come gli scarafaggi, gli butti l’acido e non muore, si rinforza”.

Il conduttore ha spiegato che sebbene quest’anno il Grande Fratello abbia deciso di non essere troppo rigoroso su alcune frasi dei concorrenti, era doveroso da parte di Soleil chiedere scusa a Gianmaria per i termini utilizzati.

Rimasta spiazzata, l’italo americana inizialmente ha chiesto scusa ma poi ci ha ripensato: “Non era minimamente vicino al buttare l’acido su una persona e non lo penserei mai nella vita, era una similitudine sugli scarafaggi che non muoiono mai. Non mi posso scusare su questo, perché lo penso”.

A quel punto, Signorini è proprio esploso: “Se noi avessimo ritenuto la cosa grave ti avremmo già squalificato. Continui a non capire, ti devi scusare, evita di tirare in ballo certe similitudini che sono delle scemenze inutili. Lo sappiamo che non lo pensi altrimenti saresti stata buttata fuori dalla casa, devi chiedere scusa e basta”.

Le scuse sono poi arrivate: voi cosa ne pensate?