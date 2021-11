GF Vip, entra in crisi e vuole abbandonare il gioco: cos’è successo

Giornata segnata da una crisi per l’amatissimo concorrente del GF Vip: alla luce di quanto accaduto in queste ore, vuole abbandonare la casa.

Puntata destinata a lasciare molti strascichi quella del GF Vip 6 andata in onda ieri sera, lunedì 1° novembre. Un video su Alex Belli in cui l’attore parlava molto male di Aldo Montano ha fatto esplodere il campione olimpico che proprio non si aspettava quest’improvviso voltafaccia da parte dell’attore.

Leggi anche—————>>>GF Vip, “devi chiedere scusa e basta”: Alfonso Signorini perde le staffe in diretta

Lo sportivo ha infatti accusato Belli di aver messo in piedi una farsa fin dall’inizio, dal momento che tra loro sembrava essere nato un buon rapporto. Montano proprio non è riuscito a spiegarsi gli attacchi nei suoi confronti fatti in confessionale, tanto che stamattina i due hanno avuto una violenta lite in cui perfino Miriana Trevisan ha ritenuto di dover intervenire.

“Io non sono qui per questo. Sono entrato al Grande Fratello portando dei valori in cui credo. Non accetto degli attacchi così. Mi chiami, mi prendi e mi dici che hai da risolvere delle cose. Non vai in confessionale a fare la suora”, ha detto Aldo molto agitato.

Quello che è accaduto nelle ore successive ha dell’incredibile: le affermazioni del gieffino hanno fatto tremare i social.

GF Vip, Aldo Montano vuole abbandonare: cosa succederà?

Profondamente deluso e amareggiato, lo schermidore è entrato in una crisi nera: parlando con alcuni coinquilini ha espresso l’intenzione di ritirarsi dal programma.

Leggi anche—————->>>GF Vip, attimi di paura in casa: spiacevole incidente per la concorrente, brutto spavento

Montano ha spiegato di non riconoscersi in certi meccanismi e che vorrebbe rinunciare a proseguire il gioco. Una decisione che rattristerebbe davvero molto i milioni di telespettatori che lo stanno apprezzando sempre di più da quando ha varcato l’ingresso della casa più famosa d’Italia. Gli altri coinquilini hanno cercato fi fargli cambiare idea e di riflettere molto prima di prendere una decisione avventata.

Secondo voi, chi ha ragione tra Alex e Aldo? L’atleta deciderà di continuare?