Accesa lite in veranda tra due concorrenti dopo la puntata del GF Vip di Lunedì 1 Novembre: Miriana costretta ad intervenire, cos’è successo.

Quella andata in onda ieri, Lunedì 1 Novembre, è stata una puntata del GF Vip piuttosto scoppiettante. Nelle ore che hanno preceduto la diretta, come ben sapete, i concorrenti si sono divertiti alla festa di Halloween durante la quale è successo davvero di tutto.

Nel corso della sedicesima puntata del GF Vip di ieri sera, Lunedì 1 Novembre, Alfonso Signorini ha trattato diversi argomenti. A partire dallo scontro tra Gianmaria Antinolfi ed Alex Belli avvenuto durante la festa di Halloween fino al bacio scambiato tra l’attore e la bella Soleil Sorge, il padrone di casa ha posto l’attenzione su tantissimi punti piuttosto caldi. Insomma, una diretta davvero imperdibile, quindi. E che, a quanto pare, non ha lasciato affatto indifferente. Proprio nelle scorse ore, infatti, due amatissimi concorrenti sono stati protagonisti di un’accesa lite in veranda. Cos’è successo? Vi diremo noi ogni cosa. Anche se, vi anticipiamo, si tratta di uno scontro abbastanza forte, tanto da far intervenire anche Miriana Trevisan.

GF Vip, accesa lite in veranda: i due Vipponi sono vicinissimi, cos’è successo

Sapevamo che le sue dichiarazioni non lo avevano affatto lasciato indifferente e, in effetti, è stato proprio così. Questa mattina, come racconta il sito ufficiale del GF Vip, Aldo Montano si è svegliato alquanto infastidito dalle parole di Alex Belli nei suoi confronti. Ed ha voluto affrontarlo una volta per tutte.

L’attore si trovava in veranda quando Aldo Montano, approfittando di un momento di solitudine, gli si è avvicinato per tentare di chiarire quanto era accaduto nella scorsa diretta. E quanto, tra l’altro, Alex Belli aveva confessato sul suo conto in confessionale. “Non accetto attacchi così”, ha detto il campione olimpionico, sottolineando quanto l’accusa di Belli di tirarsi sempre indietro e di non perdere mai la calma sia falsa. La discussione, però, si protrae e diventa piuttosto accesa. Il bel Montano, infatti, si avvicina ad Alex, dandogli anche qualche pacca sulla spalla. Ed intimandogli: “A te piace la guerra? È la lingua il tuo campo”. Insomma, uno scontro piuttosto accesso. E che, purtroppo, ha visto anche l’intervento di altri concorrenti. Appena vista la situazione, infatti, Miriana si è immediatamente avvicinata ad Aldo per allontanarlo.

Da che parte state?