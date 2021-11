La clinica della pelle, Zviko: “Avverto fitte lancinanti”, è devastata

Zviko si è rivolta a La clinica della pelle perché fortemente devastata dal suo problema: è giovanissima, ma vive un dramma davvero inspiegabile!

Quando si è rivolta al programma La Clinica della Pelle, Zviko ha raccontato di avere poco più di 20 anni, una carriera da affermatissima youtuber, ma di vivere un vero e proprio dramma!

Circa 3 anni prima della sua partecipazione al programma di TLC, canale statunitense, Zviko ha raccontato di aver visto spuntare dal nulla queste tre protuberanze, che, dato anche il suo lavoro sul video e ‘a contatto’ con le persone, le provocava non poco disagio. È proprio per questo motivo, quindi, che ha deciso rivolgersi alla dottoressa Craythorne: ha intenzione di riappropriarsi della sua vita. “Questa storia ha distrutto la mia autostima”, ha detto la giovane ragazza alle telecamere del programma. A questo punto, però, ci chiediamo: cos’è successo? E, soprattutto, di quale problema soffre Zviko? Scopriamo insieme ogni cosa.

La clinica della pelle, Zviko: “Ha distrutto la mia autostima”, incredibile dramma

Recatasi presso lo studio della dottoressa Emma Craythorne, Zviko ha immediatamente spiegato il suo problema. Circa 3 anni prima, la giovane youtube ha visto spuntare sulle sue orecchie ben tre protuberanze. Insomma, delle vere e proprie ‘palline’ che, posizionate in punti piuttosto strategici, le procuravano non poco dolore. “Avverto fitte lancinanti”, ha raccontato la ragazza alle telecamere de La clinica della pelle.

Quelle che Zviko chiama protuberanze, come abbiamo potuto conoscere nel corso di queste due stagioni de La clinica della pelle, altro non sono che cheloidi. Ovvero, come li descrive la stessa dottoressa Craythorne: “Del tessuto cicatriziale in continua evoluzione”. L’intervento per asportarli è stato del tutto semplice ed immediato! Portata in sala operatoria, in men che non si dica, Zviko si è completamente sbarazzata di questi cheloidi. Ma non solo. Terminato l’intervento, la Craythorne ha iniettato degli steroide, e lo ha continuato a fare per circa 4 sedute, proprio per evitare che la ferita potesse generare nuovi cheloidi in futuro.

“Sono così felice”, ha detto Zviko appena terminato l’intervento e appena viste le orecchie senza i cheloidi. Buona fortuna!