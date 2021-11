Matrimonio a prima vista 7, non c’è pace per Dalila e Manuel: accade l’impensabile, cos’è successo.

Matrimonio a prima vista ha avuto inizio con la settima edizione. Siamo entrati nel vivo dell’esperimento e sembrerebbe che i colpi di scena siano all’ordine del giorno. Le coppie, formate da Sergio e Jessica, Martina con Davide e Dalila con Manuel stanno affrontando la convivenza.

Questa, però, non sta andando nel migliore dei modi. Tra Martina e Davide, quello che è accaduto, forse non ci spiazza completamente. Tra i due le cose, a parte durante il viaggio di nozze, sono partite subito male. Ci ha lasciato senza parole quello che è successo, invece, tra Manuel e Dalila. E questa sera, martedì 2 novembre, ci saranno nuovi colpi di scena.

Matrimonio a prima vista 7, Manuel e Dalila: nessuno se l’aspettava, cos’è successo

Questa sera ci sarà una nuova puntata di Matrimonio a prima vista. Le coppie sono entrate nel vivo della convivenza. Tra Martina e Davide le cose non sembrano ancora andare nel migliore dei modi. La puntata che avremo modo di seguire fra qualche ora, ci farà capire che, tra i due, non sembra proprio esserci un punto d’incontro.

Tra Jessica e Sergio, invece, ci sono molti alti e bassi, ma agli occhi dei telespettatori, risultano essere la coppia più stabile, al momento. Questo, perchè, quella che sembrava esserlo, in realtà, non lo è più. Stiamo parlando di Dalila e Manuel. La sposa, assalita dai dubbi, ha iniziato a staccarsi dall’uomo. Ma questa sera, accadrà l’impensabile. Cercheranno di conoscersi meglio mentalmente, e con poco approccio fisico. Ma ad un certo punto, Dalila, andrà via, a casa sua.

Un vero e proprio colpo di scena, perchè sembrano davvero uniti. Dopo diversi giorni e dopo aver parlato con gli esperti, sarà Manuel ad andare da lei. Ma il confronto tra i due, si trasformerà in un litigio molto acceso, tanto da lasciare spiazzati noi spettatori. Cosa accadrà fra i due?